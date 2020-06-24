2020-06-24T13:46:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 25 июня 2020: больше 3,5 тысяч зараженных, очередная вспышка в больнице

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Барнауле на 25 июня 2020
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Общее число инфицированных в Алтайском крае, по последним данным, составило более 3,5 тысячОбщее число инфицированных в Алтайском крае, по последним данным, составило более 3,5 тысячФото: Олег УКЛАДОВ
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Коронавирус в Барнауле, последние новости на 25 июня 2020: в центральной районной больнице Кулундинского района произошла массовая вспышка инфекции. Там выявили 27 случаев заражения. Общее число инфицированных в Алтайском крае, по последним данным, составило более 3,5 тысяч.

Как сообщает региональный Оперативный штаб по профилактике распространения ковида, инфекцию в больницу принес больной пациент. Он заразил врача-хирурга, который инфицировал еще 25 медиков ЦРБ.

- После регистрации первых заболевших в соответствии с предписанием приостановлена работа хирургического и терапевтического отделений больницы. В настоящее время полностью приостановлена деятельность стационара ЦРБ, - отмечают в штабе.

Тем временем, число зараженных в Алтайском крае продолжает расти. Так, всего уже подтверждено 3522 случая инфицирования, 369 из них – среди детей до 17 лет. Выписаны по выздоровлению уже 2439 пациентов.

Кроме того, состояние 73 человек оценивают, как тяжелое. Сейчас они проходят лечение в ковидных госпиталях. 23 из них требует кислородная поддержка.

Число летальных исходов за прошедшие сутки увеличилось: один заболевший с коронавирусом скончался, но смерть наступила по иной причине. Всего в крае зарегистрировано 59 смертей пациентов с наличием инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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