2020-06-23T04:46:17+03:00
Здоровье

В Алтайском крае заработают поликлиники

Плановую медпомощь буду оказывать в городах и селах с низким уровнем заболеваемости
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: региональный минздрав.Фото: региональный минздрав.
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В Алтайском крае начнут оказывать плановую медпомощь в городах и селах, где низкий уровень заболеваемости коронавирусом, пневмонией и ОРВИ.

Пока это возможно в городах Алейск, Белокуриха, Бийск, Рубцовск, Заринск, Камень-на-Оби и 37 районах края. Там могут ввести первый этап послаблений. В больницах начнут проводить профосмотры, ставить прививки, диспансеризировать, пациентов перенесших острый коронарный синдром, острое нарушение мозгового кровообращения, ХСН, внебольничные пневмонии, в том числе коронавирусной этиологии и другие.

- Сейчас проводится оценка готовности учреждений к работе в новых эпидемиологических условиях: наличие средств индивидуальной защиты, отдельного приема для лихорадящих больных, шлюзов. При этом к каждой медицинской организации разработан индивидуальный подход, что позволяет вносить в работу изменения с учетом количества прикрепленного населения, планировки здания, - сообщает региональный Минздрав.

Оценка возможности перехода на следующий этап проводится не ранее 14 дней с начала реализации предыдущего этапа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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