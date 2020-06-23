В Алтайском крае заработают поликлиники
В Алтайском крае начнут оказывать плановую медпомощь в городах и селах, где низкий уровень заболеваемости коронавирусом, пневмонией и ОРВИ.
Пока это возможно в городах Алейск, Белокуриха, Бийск, Рубцовск, Заринск, Камень-на-Оби и 37 районах края. Там могут ввести первый этап послаблений. В больницах начнут проводить профосмотры, ставить прививки, диспансеризировать, пациентов перенесших острый коронарный синдром, острое нарушение мозгового кровообращения, ХСН, внебольничные пневмонии, в том числе коронавирусной этиологии и другие.
- Сейчас проводится оценка готовности учреждений к работе в новых эпидемиологических условиях: наличие средств индивидуальной защиты, отдельного приема для лихорадящих больных, шлюзов. При этом к каждой медицинской организации разработан индивидуальный подход, что позволяет вносить в работу изменения с учетом количества прикрепленного населения, планировки здания, - сообщает региональный Минздрав.
Оценка возможности перехода на следующий этап проводится не ранее 14 дней с начала реализации предыдущего этапа.
ИСТОЧНИК KP.RU