Массовая вспышка коронавируса в Кулундинской ЦРБ: врач заразился от пациента во время операции

В ЦРБ Кулундинского района Алтайского края произошла вспышка заболевания коронавирусом среди медицинского персонала.

Информацию об этом официально подтвердили в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, заражение началось с хирургического отделения. Во время операции больного, у которого впоследствии оказался положительный тест на COVID-19, произошло инфицирование врача-хирурга.

- В дальнейшем при обследовании контактных по данному случаю получены положительные результаты у десяти медработников. Кроме того, при проведении мониторинга медперсонала выявлены положительные результаты ещё у 15 медицинских работников ЦРБ, - уточняют в ведомстве.

После того, как была выявлена вспышка заболеваемости среди персонала, согласно предписанию Роспотребнадзора, была приостановлена работа хирургического и терапевтического отделений. Однако так как в эпидпроцесс вовлечены все стационарные подразделения, в настоящий момент деятельность ЦРБ полностью приостановлена.

Из общего числа инфицированных медиков четверо находятся на стационарном лечении, остальные наблюдаются амбулаторно.

Напомним, около недели назад представители регионального минздрава сообщали, что в крае заразились коронавирусом более 240 медицинских работников. Соответственно, сейчас эта цифра значительно больше. За все время наблюдения на Алтае от COVID-19 скончались два врача. Это заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкодиспансера Сергей Ходоренко и главврач барнаульской больницы «РЖД-Медицина» Александр Зальцман. У обоих было тяжелое течение болезни. Их не стало буквально за несколько дней.

Отметим, по данным оперативного штаба Алтайского края на 24 июня 2020 года, в регионе еще на 77 человек увеличилось число инфицированных коронавирусом. Таким образом, их стало 3522. За минувшие сутки выздоровели 70 человек. Общее число выписанных составило 2439. Летальных случаев – 59 (+1 за минувшие сутки).

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