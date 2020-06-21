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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 22 июня 2020: в больницах начинают оказывать плановую помощь

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Барнауле на 22 июня 2020
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В Алтайском крае начинают поэтапно возобновлять оказание плановой медицинский помощиВ Алтайском крае начинают поэтапно возобновлять оказание плановой медицинский помощиФото: Олег УКЛАДОВ
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Коронавирус в Барнауле, последние новости на 22 июня 2020: с понедельника в Алтайском крае начинают поэтапно возобновлять оказание плановой медицинский помощи. Решение было принято на заседании регионального Оперштаба по профилактике распространения инфекции.

Как уже сообщалось, изменения в указ губернатор края Виктор Томенко внес в конце прошлой недели. Согласно документу, плановую помощь начинают оказывать в муниципалитетах с благополучной эпидобстановкой.

- Критерии соответствия эпидобстановки и возможности открытия лечебных учреждений согласованы Министерством здравоохранения Алтайского края с управлением Роспотребнадзора, – отмечал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов на заседании штаба.

Основные требования для возобновления плановой помощи – уровень заболеваемости ОРВИ, пневмонией, коронавирусом, охват тестирования населения и подготовка самих организаций. Медучреждения должны иметь запас средств индивидуальной защиты и антисептиков.

В целом по Алтайскому краю нельзя сказать, что заболеваемость снижается. По последним данным ежедневный прирост новых заболевших держится на уровне от 68 до 72. Кроме того, за минувшие выходные подтвердили еще шесть летальных исходов пациентов с ковидом. Всего выявлено в регионе более 3,2 тысяч инфицированных.

Самой «зараженной» территорией, по-прежнему, остается Барнаул. Здесь зарегистрировано 1740 случаев коронавируса, поэтому не исключено, что плановую медпомощь возобновят в краевой столице в последнюю очередь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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