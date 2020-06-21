Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 21 июня 2020 года составило 3298

21 Июнь 2020 2020-06-21T09:16:58+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 21 июня 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 21 июня 2020 года увеличилось еще на 72. Общее число инфицированных достигло 3298.

По данным регионального Оперативного штаба по борьбе с инфекцией, 29 зараженных выявили в Барнауле, 15 – в Бийске, 4 – в Алейске, Бийском районе, 3 – в Зональном и Первомайском районах, 2 - в Залесовском, Тальменском, Ребрихинском, Целинном районах и Рубцовске, 1 – в Рубцовском, Смоленском, Шипуновском районах и Заринске.

Кроме того, за минувшие сутки выздоровели 12 пациентов (из них 11 взрослых и один ребенок). Всего в Алтайском крае зарегистрировано 2229 вылечившихся человек.

Состояние 48 больных оценивают, как тяжелое, 18 из них подключены к системе искусственной вентиляции легких.

808 человек в регионе находятся на самоизоляции и под медицинским наблюдением. Всего в крае на наличие новой коронавирусной инфекции обследовано 167880 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU