Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 21 июня 2020 года составило 3298
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 21 июня 2020 года увеличилось еще на 72. Общее число инфицированных достигло 3298.
По данным регионального Оперативного штаба по борьбе с инфекцией, 29 зараженных выявили в Барнауле, 15 – в Бийске, 4 – в Алейске, Бийском районе, 3 – в Зональном и Первомайском районах, 2 - в Залесовском, Тальменском, Ребрихинском, Целинном районах и Рубцовске, 1 – в Рубцовском, Смоленском, Шипуновском районах и Заринске.
Кроме того, за минувшие сутки выздоровели 12 пациентов (из них 11 взрослых и один ребенок). Всего в Алтайском крае зарегистрировано 2229 вылечившихся человек.
Состояние 48 больных оценивают, как тяжелое, 18 из них подключены к системе искусственной вентиляции легких.
808 человек в регионе находятся на самоизоляции и под медицинским наблюдением. Всего в крае на наличие новой коронавирусной инфекции обследовано 167880 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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