В Алтайском крае возобновляют плановую медицинскую помощь
С 22 июня в Алтайском крае начнется поэтапное возобновление плановой медицинской помощи. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба региона по профилактике распространения коронавируса. Виктор Томенко внес соответствующие изменения в указ.
– С понедельника начнется поэтапное возобновление плановой медицинской помощи в учреждениях здравоохранения на территориях Алтайского края, где эпидемиологическая обстановка позволяет это сделать. Критерии соответствия эпидобстановки и возможности открытия лечебных учреждений согласованы Министерством здравоохранения Алтайского края с управлением Роспотребнадзора, – прокомментировал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
К таким относится уровень заболеваемости ОРВИ, пневмонией, коронавирусной инфекцией, а также охват тестирования населения. Учитывается также и медицинских организаций к плановым приемам. Они должны иметь в запасе средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства, а также наличие приказа, который определяет порядок оказания медицинской помощи
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»