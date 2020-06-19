В Алтайском крае возобновляют плановую медицинскую помощь

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:19:37+03:00

Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению коронавируса

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С 22 июня в Алтайском крае начнется поэтапное возобновление плановой медицинской помощи. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба региона по профилактике распространения коронавируса. Виктор Томенко внес соответствующие изменения в указ.

– С понедельника начнется поэтапное возобновление плановой медицинской помощи в учреждениях здравоохранения на территориях Алтайского края, где эпидемиологическая обстановка позволяет это сделать. Критерии соответствия эпидобстановки и возможности открытия лечебных учреждений согласованы Министерством здравоохранения Алтайского края с управлением Роспотребнадзора, – прокомментировал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

К таким относится уровень заболеваемости ОРВИ, пневмонией, коронавирусной инфекцией, а также охват тестирования населения. Учитывается также и медицинских организаций к плановым приемам. Они должны иметь в запасе средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства, а также наличие приказа, который определяет порядок оказания медицинской помощи

ИСТОЧНИК KP.RU