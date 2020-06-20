Дожди и заморозки: какой будет погода на выходных в Алтайском крае

В Алтайском крае на выходных, 20 и 21 июня , будет прохладно и дождливо. Синоптики объявили штормовое предупреждение: в воскресенье местами по северу при прояснении на поверхности почвы ожидаются заморозки до 0...-1 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.

Днем в субботу 20 июня в регионе будет +13...+18 градусов. В отдельных районах небольшие, по востоку и югу местами умеренные, в предгорьях местами сильные ливневые дожди, грозы,град. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 5-10 м/с, по югу с усилением до 17 м/с.

В Барнауле днем 20 июня столбик термометра поднимется до отметки +15...+17 градусов. В краевой столице во второй половине дня небольшой дождь, гроза, возможен град. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 5-10 м/с.

Ночью в воскресенье 21 июня в регионе температура воздуха составит +3...+8 градусов, местами по северу на почве заморозки 0...-1 градус. Местами в предгорьях кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице ночью 21 июня будет +3...+5 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 3-8 м/с.

Днем 21 июня в Алтайском крае воздух прогреется до +18...+23 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами по западу порывы до 17 м/с.

В Барнауле днем в воскресенье температура воздуха составит +18...+20 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Напомним, ранее мы сообщали, что уже с понедельника по среду, с 22 по 24 июня, над районами Алтайского края установится жаркая летняя погода. Воздух прогреется до +28…+34 градусов.

Однако с прохождением атмосферных фронтов южных циклонов будут идти грозовые ливневые дожди. Они будут сопровождаться шквалистым усилением ветра. Местами возможен град.

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