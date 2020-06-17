2020-06-17T04:18:03+03:00
Общество

После 33-градусной жары Алтайский край накроет похолодание и сильный ветер

Но уже к выходным погода наладится и станет теплее
САНТАЛОВ Константин
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Ветер, тучи.Ветер, тучи.Фото: pixabay.com
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Холодный фронт накроет Алтайский край уже на этой неделе. В регионе заметно похолодает, возможны дожди, грозы и сильный ветер. Об этом “Комсомольской Правде” рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Кратковременное потепление

В ближайшие сутки на север будет смещаться южный циклон, который принесет в регион кратковременную волну тепла. Температура в ночные часы в среду, 17 июня, составит +9...+14 градусов, местами по северу до +4 градусов. Днем в Алтайском крае будет жарко: воздух прогреется до +23...+28 градусов, местами по югу и вовсе будет до +33. Также с прохождение атмосферных фронтов ночью местами по югу, а днем в отдельных районах пройдут дожди с грозами.

В крае похолодает

Однако тепло продержится недолго, постепенно все изменится с прохождением холодного фронта. Уже ночью 18 июня в отдельных районах, а днем на большей части территории прогнозируют дожди, грозы. Местами по востоку днем будут сильные дожди. Кроме того, в дневные часы будет дуть юго-западный ветер, 8-13 м/с, местами возможны порывы до 22 м/с. Днем 18 июня будет тепло - столбик термометра поднимется до отметки +23...+28 градусов.

- Можно сказать, что днем 18 и стуки 19 июня в Алтайском крае ожидаются неблагоприятные погодные условия в связи с прохождением атмосферных фронтов южного циклона, центр которого будет смещаться на север Западной Сибири. Ожидаются дожди, местами сильные и усиление ветра, - отметила Людмила Сырых

Днем 19 июня регион накроет холодный фронт. Ночью местами, а днем на большей части территории края - кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди, возможен град. Также будет дуть сильный ветер 8-13 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура воздуха начнет понижаться до +15...+20 градусов, но по юго-востоку еще будет до +28 градусов.

Погода на выходных

На выходных районы региона займет антициклон, установится спокойная погода, преимущественно без осадков. В ночь на субботу пройдут дожди, это остатки холодного фронта. Днем будет прохладно: от +17 до +22 градусов, а до летних значений воздух прогреется уже в воскресенье, 21 июня. Столбик термометра покажет от +23 до +28 градусов.

С понедельника по среду, с 22 по 24 июня, над районами Алтайского края установится жаркая летняя погода. Воздух прогреется до +28…+34 градусов.

Однако с прохождением атмосферных фронтов южных циклонов будут идти грозовые ливневые дожди. Они будут сопровождаться шквалистым усилением ветра. Местами возможен град.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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