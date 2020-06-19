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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 20 июня 2020 года: возобновление плановой медпомощи и закрытие на карантин нескольких больниц

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Барнауле на 20 июня 2020 года
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Виктор Томенко внес изменения в коронавирусный указ.Виктор Томенко внес изменения в коронавирусный указ.Фото: Олег УКЛАДОВ
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19 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел очередное заседание регионального штаба. В результате заседания внесены изменения в коронавирусный указ.

Плановая медпомощь

С 22 июня в крае начнется поэтапное возобновление плановой медицинской помощи.

– С понедельника начнется поэтапное возобновление плановой медицинской помощи в учреждениях здравоохранения на территориях Алтайского края, где эпидемиологическая обстановка позволяет это сделать. Критерии соответствия эпидобстановки и возможности открытия лечебных учреждений согласованы Министерством здравоохранения Алтайского края с управлением Роспотребнадзора, – прокомментировал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

К таким критериям относится уровень заболеваемости ОРВИ, пневмонией, коронавирусной инфекцией, а также охват тестирования населения. Учитывается также и медицинских организаций к плановым приемам.

Также по указу продлен запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах и базах отдыха, туристических базах до 2 июля.

Разрешено работать библиотекам, архивовам, музеям, за исключением массовых мероприятий.

Карантин в больницах

Где-то плановую помощь возобновляют, а где-то больницы полностью закрывают. Так в центральной районной больнице Михайловского района выявили массовую вспышку коронавируса. 19 мая, региональный оперштаб подтвердил 20 случаев инфицирования. В итоге медучреждение закрыли на карантин. Кроме того, инфекцию обнаружили и в барнаульской поликлинике №10.

Там, по словам сотрудницы детского отделения поликлиники, коронавирус подтвердили у одного из медиков. В связи с этим учреждение закрыли на карантин. Пока речь идет только о неделе приостановки работы, но не исключено, что срок могут и продлить, если в учреждении найдут еще зараженных.

По последним данным в Алтайском крае зарегистрировано 3153 случая заражения коронавирусом. Большая часть из них уже выздоровела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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