У подножья Белухи сгорела известная часовня

На Алтае сгорела часовня Святого Михаила Архангела, которая находилась у подножья высочайшего пика Сибири – горы Белухи - на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря. Церковь была построена в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах. Пожар случился около четырех часов утра 13 июня. Часовня располагалась на территории, включенной в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

- Идущие к горе просили позволения взойти на вершину, молились Архангелу Михаилу о защите от несчастий и всякого зла, просили гору, чтоб пустила. А идущие с горы – благодарили святых за помощь в восхождении и саму гору, за то, что отпустила. А в благодарность – всё помещение внутри часовни было увешано крестиками, кольцами, браслетами и другими вещами чуть ли не от каждого, кто возвращался с вершины. Я против любых строений и предметов религиозного характера в горах и особенно на вершинах гор. Но я имею мнение, что именно эта часовня – никому не мешала. Напротив, она помогала. Как сказала моя дочурка, которая успела там побывать, «она была максимально деликатной», - пишет известный на Алтае фотограф и блогер Светлана Казина.

svetlana_kazina_altai Снято работником метеостанции (Татьяна К.).

В часовне регулярно проводились богослужения, как правило, делали это священнослужители, которые оказывались в этом месте. Одним из них был Федор Конюхов.

because_of_the_mountains Нет нет нет! Я не верю...

- И тут каким бы реалистом не был, невольно начинаешь верить во все эти високосные года и ретрограды. Сгорела часовня на Аккеме. Наш маленький символ спокойствия, безопасности и памяти. Неотъемлемая часть горы, - пишет гид Лера Широкова.

В часовне всегда были свечи и спички, зажечь их мог любой желающий. Возможно, уходя, кто-то забыл потушить свечу.

- Ну как же жалко и грустно! Не верю я в халатность. Не горят часовни в 3 ночи в ясную погоду. Не ходят туристы, по ночам! Особенно сейчас! Какая будет правда, надеюсь, узнаем- этот вопрос жестко взяли на контроль, - рассказал горный гид с Алтая Иван Костюк.

В настоящее время делом занимается полиция, не исключено, что причиной пожара стал поджог. Опрашиваются свидетели.

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