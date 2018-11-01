Алтайская Белуха и загадочное Беловодье вошли в десятку мистических мест России

1 Нояб. 10:50 2018-11-01T13:27:58+03:00

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Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг мест для мистического туризма в России по результатам анализа популярности мест и отзывов туристов. Самыми популярными точками на карте оказались Крым, Байкал и Алтай.

Вид на озеро и метеостанцию у подножья Белухи.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

- Топ-10 мистических мест России составляют мыс Фиолент под Севастополем и горный монастырь Качи-Кальон под Бахчисараем в Крыму, остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области, озеро Светлояр в Нижегородской области. Также в списке мистическая страна Беловодье и гора Белуха на Алтае, озеро Бездонное под Солнечногорском в Московской области, древний город Аркаим в Челябинской области, Иволгинский дацан в Бурятии и горная гряда Сундуки в Хакассии, - сообщают составители рейтинга.

Озеро у подножья БелухиФото: ОЛЕКСЮК Иван

Алтай давно привлекает туристов своими красотами, но хватает здесь и тех, кто ищет духовного просветления. Судя по тому, что поток путешественников не убывает, эти поиски дают результаты.

- Белуха считается священной горой у многих восточных народов. Трехглавая вершина находится на границе Казахстана и России, в самом центре Евразии на равном удалении от четырех океанов, - рассказал гид по Алтаю Иван Костюк.

Коренные жители Алтая до сих пор поклоняются ей и верят, что гора является местом, где живут духи.

Мистики верят, что у подножья Белухи находится вход в легендарную страну Беловодье.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

- Для алтайцев восхождение на Белуху под запретом. Этим можно навлечь на себя гнев духов. А женщинам даже запрещено на нее смотреть, - говорит алтайский охотник Михаил Сайланкин.

Кстати, Белуха будто обладает особой энергетикой, которая привлекает эзотериков и мистиков со всех концов света. Как рассказывают местные жители, последнее большое «нашествие» туристов-эзотериков было в 2012 году, когда пророчили конец света. Они верили, что спасутся лишь те, кто найдут приют у подножья горы. Но апокалипсис не состоялся.

Алтайская Белуха вошла в Топ-10 мест для мистического туризма.

Еще одна история, привлекающая мистиков - легендарное Беловодье – рай в представлении старообрядцев. Многие до сих пор верят в эту историю и считают, что вход в мистическую страну, где живут праведники, находится у подножья Белухи. Из ее ледников вытекают несколько рек, талая вода имеет серо-белый цвет. По легенде, в Беловодье текли молочные реки, окаймленные кисельными берегами. Так что, возможно, поиски мистиков у подножья высочайшего пика Сибири небезосновательны.