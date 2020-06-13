Грозовой шквал обрушился на Барнаул: ветер сорвал крыши и повредил автомобили

На столицу Алтайского края после аномальной жары налетел кратковременный шторм, который нанес серьезные разрушения. Ветер сорвал часть кровли с торгово-офисного центра Plaza в центре Барнаула. Пострадали несколько автомобилей.

Огромные куски профлиста с деревянными перекрытиями улетели на дорогу и перекрыли движение по одной из главных магистралей города - проспекту Красноармейскому.

Последствия шторма в Барнауле. Фото: Толк

Движение автомобилей и трамваев парализовало на более чем два часа. Часть разрушенной кровли завалила парковку перед ТОЦ. Пострадали припаркованные там машины: куски кровли погнули крыши и капоты транспортных средств, повыбивали стекла.

Момент срыва крыши один из очевидцев даже сумел запечатлеть на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/784758" frameborder="0"></iframe> Срыв крыши во время шторма в Барнауле..Видео: Ерлан в vk.com/barneos22, ГУ МЧС по Алтайскому краю (обработка звука)

Как сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю, в результате сильных порывов ветра зарегистрированы частичные повреждения крыш и строений в других частях города. По предварительным данным, пострадавших среди людей нет. Очевидцы произошедшего считают это чудом.

Последствия шторма в Барнауле. Фото: Толк

Последствия стихии ликвидируют сотрудники пожарно-спасательных частей, Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Зюкова, краевого и городского спасательных отрядов совместно с представителями коммунальных служб.

Последствия шторма в Барнауле. Фото: Толк

По данным алтайских синоптиков, на 13 июня в регионе жара достигала +32 градусов, а ветер усиливался до 14-19 м/с. Однако, судя по разрушениям, сила ветра в Барнауле во время прохождения грозового фронта была гораздо выше. К сожалению, установить ее точно не удастся: единственная станция в краевой столице находится на окраине города в поселке Научный городок.

Последствия шторма в Барнауле. Фото: Толк

Такой шторм после сильной жары - уже обычное явление для Барнаула. Примерно раз за лето происходит нечто подобное. Так, в 2018 году в конце июня в результате мощного шторма в Барнауле повалило десятки деревьев, в нескольких частях города отключилось электричество, а на реке Обь произошло два ЧП с барракудой и двумя теплоходами.

Гроза в Барнауле в 2018 году.Фото: со страницы vk.com/incident_brn

От двух плавательных средств оторвались платформа и веранда с людьми, часть из них оказались в воде. К счастью, никто не погиб. Против одного из капитанов возбудили уголовное дело.

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