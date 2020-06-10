Чуть не придавило плитой: в Барнауле из-под завалов вытащили четырех маленьких щенков

В среду, 10 июня, в Барнауле спасатели провели необычную операцию по вызволению маленьких щенков дворняжки из-под бетонных плит.

Звонки в муниципальный поисково-спасательный отряд с просьбой снять котенка с дерева или достать застрявшего между прутьями забора щенка поступают с регулярной частотой. И каждый раз спасательная операция превращается в настоящий квест: одно дело вызволять из беды человека, который, скорее всего, не будет противиться чужой помощи, а другое дело шерстяной комочек, который боится громких звуков и пытается забиться еще дальше, чем только усложняет работу. Сегодня было именно так.

На улице Лазурной, буквально по соседству от Главного управления МЧС России по Алтайскому краю проводились землеустроительные работы. На участке работала тяжелая техника. Рабочие убирали грунт и строительный мусор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/784218" frameborder="0"></iframe> История спасения щенят.Автор: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

- При вывозе старых железобетонных плит выяснилось, что под ними находятся бездомные щенки. Об этом сообщила в муниципальную службу спасения женщина, которая подкармливала необычную «семью», - рассказывают в региональном главке.

К счастью, спасатели оперативно прибыли на вызов и работы приостановили. Все время, пока шла операция по вызволению щенков из-под плиты, жительница Барнаула не отходила ни на шаг и переживала, буквально как за родных детей. Сложность была в том, что неустойчивые плиты могли в любой момент «поплыть» и попросту раздавить пищащие комочки.

- Угроза для щенков была очень серьезная, - подтверждает Александр Трошин, начальник смены аварийно-спасательного формирования. - Их в процессе работ могло задавить плитой. Мы, используя шанцевый инструмент, извлекли их из западни. Работать пришлось очень аккуратно, со всеми предосторожностями.

На радость немногочисленной «публики», малышей достали. Оказалось, что под завалами жили четыре щенка. Пока их забрали на передержку, но скорее всего их отдадут в городской приют для бездомных животных.

Малышей передали в заботливые рукиФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

- Спасатели всегда готовы прийти на помощь тем, кто попал в сложную ситуацию, нуждается в помощи. И если есть возможность спасти от верной гибели братьев наших меньших, то, конечно, все необходимое будет сделано, - отмечают в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Отметим, это не единственная история чудесного спасения братьев наших меньших, произошедшая в Алтайском крае. Так жительница Бийска Наталья Подолян взяла к себе на воспитание милейшую собачку Молли. В январе неизвестные люди запихнули ее в мешок со строительным мусором и выбросили в уличный бак. Неладное почувствовала собака другого жителя наукограда во время прогулки. Она привела своего хозяина к контейнеру, и он вытащил бедняжку. Кроху спасли и передали в заботливые руки.

Другая история, шокирующая своей жестокостью, произошла в феврале в Барнауле. Жительница краевой столицы вышла выбросить мусор, но наткнулась черный полиэтиленовый пакет, который издавал странный писк. Развернув его, девушка обнаружила в нем 11 щенят! К сожалению, зимний мороз и голод пережили не все.

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