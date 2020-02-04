Жительница Барнаула нашла в мусорном баке 11 щенков

Утром в воскресенье, 2 февраля, жительница Барнаула вышла выбросить мусор, но наткнулась на страшную находку. Девушка обнаружила в черном полиэтиленовом пакете пищащих щенков. Малышам не хватало воздуха, двое и вовсе не выдержали такого испытания.

«Всю ночь не давали спать»

Жительница частного сектора Анна и подумать не могла, что люди способны обречь щенков на верную погибель. Она вышла с сыном к мусорному баку и услышала странный писк.

- Если бы они лежали там всю ночь, не выжил бы никто, был сильный мороз. Было ощущение, что их выбросили и сразу уехали. Я думаю, они успели пробыть в пакете всего час-два максимум. Было ощущение, что их специально спрятали, чтобы никто не мог найти. Пакет был сверху завален другим мусором: фантики, бумажки для отвлечения внимания, - рассказывает Анна.

Щенки

Девушка пояснила, что в пакете было 11 малышей, но, к сожалению, не все пережили такой стресс, голод и холод. Два щенка уже оказались мертвыми.

- Наверное, двое самых слабеньких погибли. Или это были те, кто лежал в самом низу мусорного пакета. Я всю ночь не спала, кормила каждые два часа малышей молоком, - рассказывает Анна.

На передержку

Спасительнице щенков уже удалось раздать нескольких малышей на передержку неравнодушным. Очень сложно в одиночку кормить девятерых щенков, которым нужны внимание и забота. Малыши еще пару недель должны были питаться материнским молоком.

- Они черно-белые, породу пока сложно определить, им дня три-четыре. Пока что их нужно кормить из шприца или пипетки или специальной смесью для щенков, - рассказывает Анна.

Девушка обратилась в частный приют «Бусинка». Там предложили помочь разобрать щенков.

Если вы хотите забрать себе одного из малышей, можете обратиться в приют по телефону 8-983-603-31-14. В случае, если есть возможность помочь приюту материально – можете переслать пожертвования на счет 5469 0200 1164 7618 Светлана М.

Самый упитанный малыш

Читайте также:

В Бийске в мусорном мешке на помойке мужчина нашел живого щенка

Во время прогулки с собаками бийчанин Александр Шимановский нашел на помойке завязанного в мусорный мешок щенка. Породистую собаку отогрели, накормили и нашли нового хозяина (подробнее)

«Не кондиция»: жительница Барнаула выходила выброшенного цыпленка

- В полиэтиленовом пакете в яичной скорлупе пищал маленький черненький заморыш, - рассказывает Наталья. – Он всеми силами, которых у него было очень мало, пиликал свой птичий SOS. Сын Тимур взмолился: «Мама, возьмем его!» - тут же нашел коробку из под чая, которая стала маленьким домиком для найденыша (подробнее)