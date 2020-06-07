Коронавирус в Барнауле, последние новости на 8 июня 2020: начинается снятие ограничений

Специалисты регионального управления Роспотребназдора и медики продолжают выявлять новые случаи коронавируса в Барнауле и в других городах и районах Алтайского края. Однако согласно последним новостям на 8 июня 2020, это не препятствует снятию ряда ограничений.

7 июня губернатор Виктор Томенко подписал указ, согласно которому теперь жители края смогут беспрепятственно посещать салоны красоты и парикмахерские, ходить в непродовольственные магазины (правда, с некоторыми ограничениями), тренироваться на свежем воздухе, но только в паре, либо семьей и не используя уличные тренажеры. А вот занятия в бассейне по-прежнему под запретом.

Также теперь можно спокойно покидать регион и возвращаться обратно: блок-посты на границах с соседними областями сняты, а самоизоляция на 14 дней не обязательна. Разрешены и прогулки в зоопарках, расположенных на открытом воздухе, только не забывайте о социальной дистанции.

Помимо этого с сегодняшнего дня начинают работу санатории и справки в них теперь можно получить, так же как и направления в летние оздоровительные лагеря. Правда, профосмотры, плановая вакцинация, диспансеризация и плановая госпитализация все еще приостановлена.

С полным текстом указа можно ознакомиться тут.

А тем временем число заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет уже 2390 человек. За последние сутки было выявлено еще 71 новый случай. Из больниц было выписано 5 человек. Общее число выздоровевших - 1026 человек.

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