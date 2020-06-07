На границе Алтайского края убрали пост ДПС

7 Июнь 2020 2020-06-07T14:54:15+03:00

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На границе Алтайского края, а также в соседней Новосибирской области убрали посты ДПС и Роспотребнадзора, которые должны отслеживать всех въезжающих и выезжающих из региона.

Об этом сообщили подписчики Телеграм-канала «Алтайские крайности». По их информации с сегодняшнего дня поста на «Гранях Алтая» нет. Причем о том, что грядут послабления режима ограничений стало известно еще в минувшую пятницу, однако никаких конкретных решений принято не было, зато сегодня на границе сняли пост ДПС и Роспотребнадзора.

Напомним, его организовали 1 мая. На границе должны были отслеживать всех, кто въезжает и выезжает из региона. Помимо этого фиксировались данные этих людей. При возвращении на Алтай граждане должны были отправляться на двухнедельный карантин. Такие посты были на всех дорогах межрегионального значения. Всего – 11 КПП.

- Почему посты убрали молча, непонятно, - негодуют подписчики канала.

ИСТОЧНИК KP.RU