Барнаул становится городом «Пизанских башен»: на площади Сахарова построят очередную высотку

В центре Барнаула все чаще стали появляться крайне несуразные здания. Точечная застройка города окончательно убила его исторический архитектурный ансамбль. По мнению архитектора, члена градостроительного совета Алексея Квасова, вся проблема Барнаула в том, что в Генплан порой вносятся поправки под чьим-либо давлением. К тому же нет комплексной программы застройки, которая не только бы решала жилищные проблемы, но и не создавала новые, визуальные.

В этом плане особо страдает центр города. В последние годы то тут, то там появляются дома, как говорится «вырви глаз». А еще, из-за того, что Барнаул стоит на холмистой местности, жители стали называть его городом пизанских башен.

- Каждый второй дом в центре города выглядит как Пизанская башня. Хотя может только казаться, что он накренился. Наш город имеет естественный уклон в сторону Оби и из-за этого может создаваться эффект, что тот или иной дом накренился. Визуально они выглядят нелепо, потому что они огромные, а рядом с ними одноэтажки, - говорит Алексей Квасов. – Таких вопросов бы не возникало, если была бы программа комплексной застройки старой части города. Тогда мы бы понимали, что вот за этой «Пизанской башней» последует строительство других объектов, которые потом создадут цельную среду, восприятие которой визуально будет привлекательно. Но, увы, этого не происходит.

Барнаульская ракета

Один из самых странных архитектурных объектов является дом, который сейчас строится в самом сердце Барнаула – за Молодежным театром Алтая. В народе он получил название «ракета». Также в шутку его называют «сталинкой», но суть одна – выглядит он, как минимум, нелепо и заметно выбивается из архитектурного ансамбля площади Октября.

- Вообще разрешение на строительство выдает администрация города. Лично я в градостроительном совете состою всего три года, а «разбор» данного проекта был еще раньше. А так бы он получил от меня порцию критики, - говорит архитектор. - Хотя уже тогда многим специалистам было очевидно, что этот объект нанесет серьезный ущерб панораме города. Своими эстетическими качествами он здорово испортил тот ансамбль, который начинается от площади Октября и уходит вниз по проспекту Ленина. А ведь это наше достояние! Мы должны были его беречь. Но в итоге появился «слон в посудной лавке». Этот дом перестоит всех нас и непонятно как наши последователи будут его обыгрывать.

По его мнению Квасова, несомненно, было бы логично вынести за пределы города завод, который раньше был на месте «ракеты», но строить крупный объект и именно такой формы там точно не следовало. Сейчас комплекс зажат во дворе других несуразных домов, чем банально нарушена градостроительная логика.

Не для гуляний

Таким же несуразным может стать высотка, которую хотят построить на площади Сахарова. Пока что она находится в планах, но время от времени разговоры о строительстве всплывают.

- Новым Генпланом города вся эта территория изменила свое назначение. Она стала подразумевать возможность застройки, что в свою очередь не исключает строительство жилого дома, - отмечает Алексей Квасов. - Насколько мне известно, проектированием занимается известное московское бюро. Как показала история с отелем «Редиссон», сторонние проектировщики, как правило, не ощущают ответственности перед городом. Они готовы в самом важном месте города поставить практически все, что угодно. Можно нарисовать красивый фасад, но градостроительный слой при этом будет нарушен. На мой взгляд, эта площадь могла получить прекрасное продолжение: рядом со Дворцом спорта, который, к сожалению, теперь выглядит как сарай обшитый сайдингом, можно было бы организовать общественное пространство для проведения мероприятий, собирать людей на елки, праздники, открытые концерты. То есть это место могло бы стать местным аналогом московского парка «Зарядье», привлекать туристов и быть востребованным.

С градостроительной точки зрения в Барнауле чувствуется дефицит таких мест, и вкладываться в их создание и развитие пока никто не хочет, ведь главное – получить выгоду, а места отдыха на это не нацелены.

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