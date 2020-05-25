Алтайские браконьеры поставляли черную икру высокопоставленным чиновникам?

Алтайская полиция расследует уголовное дело в отношении браконьеров. В одном из домов под Барнаулом изъяли крупную партию незаконно выловленной краснокнижной рыбы – стерляди и осетра. Предварительный ущерб может составить миллионы рублей. Сейчас проводится экспертиза. Уголовное дело возбуждено по статье 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Об этом «КП» на Алтае» рассказал близкий к следствию источник.

За браконьерами следили уже долгое время, проводилась оперативная разработка, велось наблюдение и прослушивание телефонных переговоров, рыбу обнаружили при обыске.

Сейчас подозреваемые пытаются уйти от ответственности – с поличным их не ловили, а обнаруженную во время обыска рыбу, они якобы купили у незнакомых людей. Первоначальные показания, в которых они признавались, что занимались незаконным промыслом, якобы получены под давлением.

- Ясно, что рыба добыта в Оби. Скорее всего, они ставили сети или прибегали к другим быстрым способам ради добычи черной икры, которую в итоге сбывали в Москве и других регионах. Не удивлюсь, если среди постоянных покупателей есть высокопоставленные чиновники, как в нашем крае, так и в столице. Потому что держатся браконьеры очень дерзко, наверное, чувствуют поддержку, - говорит источник.

Цена за килограмм черной икры доходит до 50 тысяч рублей. По делу проходят пять человек, организатором у них выступала женщина, она наладила каналы сбыта - известно, что рыба и икра регулярно отправлялись самолетами в Москву.

По словам местных рыбаков, вся река давно поделена на зоны, «крышуют» нелегальный бизнес якобы те, кто должен его пресекать – информацию по планируемым рейдам регулярно «сливают» в специальные чаты. На это время браконьеры залегают на дно, а попадаются простые рыбаки, которые на свою беду выловили несколько краснокнижных рыб. Дела в отношении них исправно передаются в суды, и заканчиваются они огромными штрафами. Цена за одну незаконно выловленную стерлядь, к примеру, составляет 4572 рубля, независимо от размера и веса рыбы.

В управлении МВД пока от комментариев отказались. Сейчас идет расследование уголовного дела. Не исключено, если выяснится, что «браконьерский бизнес» «крышевал» кто-то из госструктур, дело могут передать в Следственный комитет.

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