2020-05-23T15:31:30+03:00
Общество

На Алтае ОМОН помог задержать браконьера за вылов краснокнижной стерляди

Вылов этой рыбы запрещен
САНТАЛОВ Константин
Поделиться:
Стерлядь.Стерлядь.Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Барнауле полицейские и бойцы ОМОН управления Росгвардии по региону провели рейд вместе с инспекторами рыбоохраны. В акватории Оби задержали браконьера, сообщает Минприроды Алтайского края.

Мужчину ловил рыбу запрещенным способом. Он плавал на лодке и использовал рыболовную снасть, которая называется «перетяга».

В лодке у мужчины лежали три экземпляра стерляди, занесенной в Красную книгу. Вылов этой рыбы запрещен.

В отношении браконьера составлен протокол, а лодку и снасть изъяли.

Выловленную рыбу направили в краевой филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии для определения размера ущерба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайский преподаватель спас упавших в яму ежат

Малыши не могли выбраться самостоятельно (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24