На Алтае ОМОН помог задержать браконьера за вылов краснокнижной стерляди

23 Май 2020 2020-05-23T15:31:30+03:00

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В Барнауле полицейские и бойцы ОМОН управления Росгвардии по региону провели рейд вместе с инспекторами рыбоохраны. В акватории Оби задержали браконьера, сообщает Минприроды Алтайского края.

Мужчину ловил рыбу запрещенным способом. Он плавал на лодке и использовал рыболовную снасть, которая называется «перетяга».

В лодке у мужчины лежали три экземпляра стерляди, занесенной в Красную книгу. Вылов этой рыбы запрещен.

В отношении браконьера составлен протокол, а лодку и снасть изъяли.

Выловленную рыбу направили в краевой филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии для определения размера ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU