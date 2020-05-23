На Алтае ОМОН помог задержать браконьера за вылов краснокнижной стерляди
В Барнауле полицейские и бойцы ОМОН управления Росгвардии по региону провели рейд вместе с инспекторами рыбоохраны. В акватории Оби задержали браконьера, сообщает Минприроды Алтайского края.
Мужчину ловил рыбу запрещенным способом. Он плавал на лодке и использовал рыболовную снасть, которая называется «перетяга».
В лодке у мужчины лежали три экземпляра стерляди, занесенной в Красную книгу. Вылов этой рыбы запрещен.
В отношении браконьера составлен протокол, а лодку и снасть изъяли.
Выловленную рыбу направили в краевой филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии для определения размера ущерба.
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ИСТОЧНИК KP.RU