В Алтайском крае ужесточат ответственность за несоблюдение масочного режима

Роспотребнадзор решил ужесточить ответственность за несоблюдение масочного режима в регионе. Об этом сообщили 22 мая, на заседании оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Алтайском крае.

В регионе возникло 159 домашних очага заболевания коронавирусом численностью от 2 до 16 человек. Кроме того, высокие темпы распространения инфекции связаны с несоблюдением профилактических мер на предприятиях, в организациях и учреждениях. В постоянном режиме проводят проверки соблюдения противоэпидемического режима, заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко.

По ее словам, проверили более 6 тыс.объектов, на 30% из них выявили нарушения.

- Сегодня принято жесткое решение, что по информации органов местного самоуправления будем составлять протоколы об административных нарушениях. За текущую неделю составлено 8 протоколов и 16 находятся в работе – за нарушение режима. Штраф для индивидуальных предпринимателей – от 50 до 150 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей. Не понимают! Уже к самым жестким мерам прибегаем, потому что у нас есть на то основания, - отметила Ирина Пащенко.

Среди основных нарушений – несоблюдение масочного режима, отсутствие входного контроля, в частности, термометрии, также не соблюдается социальная дистанция и нарушается дезинфекционный режим.

Ковидный госпиталь на базе краевой больницы скорой медицинской помощи

Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов сообщил, что в связи с возникновением очага инфекции на базе краевой больницы скорой медицинской помощи приняли ряд мер. В частности, приняли решение о том, что медицинское учреждение с 22 мая становится ковидным госпиталем.

-Мы прекратили госпитализацию по экстренной и неотложной медицинской помощи в этот госпиталь, перенаправив всех пациентов. Перепрофилировали отделения этого госпиталя. Часть пациентов, часть персонала перевели на лечение в другие ковидные госпитали. Оставшуюся часть распределили по корпусам в зависимости от результата тестирования: те, кто имеет отрицательный результат, сконцентрированы в первом корпусе, те, кто имеет положительный результат – во втором корпусе, - сказал Дмитрий Попов.

По его словам, медперсонал, который имеет отрицательный результат, будет находиться в третьем корпусе. Это решение приняли совместно с Управлением Роспотребнадзора.

Напомним, 21 мая стало известно, что в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи (БСМП) в Барнауле 38 медиков и 11 пациентов заразились коронавирусом. Ситуацию можно смело назвать массовой вспышкой.

Кроме того, во время заседания оперштаба, сообщалось, что в предстоящие выходные, когда мусульмане будут отмечать праздник Ураза Байрам, по предписанию Роспотребнадзора на территории Алтайского края не будут проводит никаких организованных мероприятий.

COVID-19 в регионе

В регионе зафиксирован высокий показатель заболеваемости. Только за минувшие сутки зарегистрировано 74 новых случая заболевания коронавирусом. Напомним, общее число заболевших достигло 1185 человек, в их числе 144 ребенка - до 17 лет включительно.

Кроме того, за сутки из госпиталей выписали 32 человека. Всего же с начала пандемии в Алтайском крае выздоровели 605 человек, среди них 536 взрослых и 69 детей.

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