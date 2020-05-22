Коронавирус в Барнауле, последние новости на 22 мая апреля 2020: 74 новых случая COVID-19 и смерть пациента

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 22 мая 2020 года выглядят следующим образом - за минувшие сутки зарегистрировано 74 новых случая заболевания COVID-19. Один зараженный человек скончался, сообщает оперштаб.

Новые зараженные и выздоровевшие

Общее число заболевших коронавирусом в регионе составляет 1185 человек, в том числе 144 ребенка до 17 лет включительно.

Из 74 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией установлено: в Барнауле – 61 человек, Славгороде – 5, Тюменцевском районе – 2, Павловске – 1, Бийске – 1, Бийском районе – 1, Советском районе – 1, Новоалтайске – 1, Тальменском районе – 1.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

К счастью, растет и число выздоровевших. Всего их - 605 человек, среди них 536 взрослых и 69 детей. Выписаны из госпиталей за сутки 32 человека.

COVID-19 у проживающих в общежитии

По данным источника “Комсомольской правды”, 23 человека из числа новых заразившихся - проживающие в общежитии №3 Алтайского государственного медуниверситета.

Напомним, накануне стало известно, что один из студентов вуза, подрабатывающий в одной из барнаульских больниц, заразился коронавирусом. При этом болезнь протекает бессимптомно. Несмотря на этого, молодого человека госпитализировали в ковидный госпиталь, а общежитии закрыли на карантин. АГМУ взял на себя бремя обеспечения студентов питьевой водой и питанием.

Смерть пациента с коронавирусом

По последним данным, сейчас в регионе всего 10 смертельных случаев в 7 из них причиной смерти явилось тяжелое течение коронавирусной инфекции, по двум проводятся паталогоанатомические исследования, в 1 случае установлено, что коронавирус не являлся непосредственной причиной смерти.

В Минздраве Алтайского края сообщили, что все умершие с COVID-19 имели ряд тяжелых соматических заболеваний, поэтому паталогоанатомические исследования занимают определенный промежуток времени и только по конечным результатам устанавливается непосредственная причина смерти.

География заболевания

Большинство заразившихся - жители Барнаула – 467, Змеиногорского района – 245, Бийска – 120, Рубцовска – 46, Павловского района – 27. Случаи COVID-19 зафиксированы и в других районах края.

Отметим,что на 22 мая в регионе на COVID-19 обследовано 67059 человек (46381 – в Диагностических центрах Барнаула, Бийска, Рубцовска, 15247 – в ПЦР-лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае», 5431 – в частных медицинских организациях края).

Из общего числа заболевших 99 случаев – завозные, в том числе 2 – из-за рубежа. 845 случаев – по контакту с заболевшими, 160 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 254 – у заболевших ОРВИ, в 771 случаях – бессимптомное течение. Тяжелых больных – 30, из них подключены к аппаратам ИВЛ – 13.

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