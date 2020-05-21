2020-05-21T11:28:13+03:00
Коронавирус Covid-19

15 случаев заражения коронавирусом выявили в общежитии алтайского медуниверситета

В общежитии объявили карантин
Анна СЕМИНА
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Общежитие закрыли на карантин, студентов обеспечивают питанием и водойОбщежитие закрыли на карантин, студентов обеспечивают питанием и водойФото: Олег УКЛАДОВ
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В общежитии №3 Алтайского государственного медуниверситета выявили еще 14 случаев заражения коронавирусом среди студентов.

Напомним, накануне стало известно, что один из студентов вуза, подрабатывающий в одной из барнаульских больниц, заразился коронавирусом. При этом болезнь протекает бессимптомно. Несмотря на этого, молодого человека госпитализировали в ковидный госпиталь, а общежитии закрыли на карантин. АГМУ взял на себя бремя обеспечения студентов питьевой водой и питанием.

Тесты остальных жителей общежития в 14-ти случаях также показали положительный результат.

А в это время из 200 заболевших работников Корбалихинского рудника в Змеиногорском тракте, выздоровели и выписаны из госпиталей уже 186 человек. Остальные 14 продолжают лечение. Ситуация стабилизировалась, поэтому с сегодняшнего дня губернатор Алтайского края открыл границы района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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