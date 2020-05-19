Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков хочет выступать под нейтральным флагом

Лучший легкоатлет России и Алтайского края Сергей Шубенков подал заявление на получение нейтрального статуса.

Чуть ранее, заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) подали еще две российские спортсменки: чемпионка мира 2019 года по прыжкам в высоту Мария Ласицкене и чемпионка мира 2019 года по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова. Получение нейтрального статуса позволит Шубенкову и девушкам выступать на международных стартах – вероятнее всего это будут единственные соревнования, которые смогут состояться в этом году.

Напомним, ранее спринтер рассказал о том, что уже приступил к подготовке к стартам: Всемирная легкоатлетическая ассоциация на прошлой неделе наконец-то сообщила о том, когда и где состоятся первые соревнования.

- Наконец-то нам сказали сроки и хотя бы понятно к чему готовиться, - радовался легкоатлет.

Согласно составленному графику, первый этап престижных международных соревнований «Бриллиантовая лига» состоится в Монако 14 августа. К этому моменту стоит две задачи: открыть международные границы, чтобы участники смогли прибыть и определиться со статусом спортсменов. Напомним, так как Всероссийская федерация легкой атлетики до сих пор не в чести у международной, наши бегуны и прыгуны могут выступать только под белым флагом, конечно, если изъявят желание и его одобрят.

ИААФ разработала к этому году специальный регламент допуска нейтральных спортсменов. Заявки принимаются только с пакетом документов. В него входит официальное письмо от Всероссийской федерации легкой атлетики и РУСАДА. Также предусмотрен сбор для оформление статуса – до 250 долларов.

Сам Сергей Шубенков пока что только ностальгирует по соревнованиям и пьедесталам почета. Сегодня он выложил на своей странице в Instagram видео с прошлогоднего старта «Бриллиантовой лиги» в Шанхае и сопроводил пост грустной подписью:

- Сегодня это кажется удивительным, но в этот день год назад у меня начался сезон.

sergey.shubenkov Сегодня это кажется удивительным, но в этот день год назад у меня начался сезон . Weird feeling but but on this day I began my season last year #ShanghaiDL #JUSTDOIT #RedBullRussia #throwback

Тогда он занял третье место с результатом 13,28 секунды.

По словам барьериста, в последнее время он в основном занимался аэробной нагрузкой – каждый день бегал кроссы по 5-10 километров. Барьеры же он, как правило, в межсезонье не практикует. В основном упор делается на общую нагрузку. Но ближе к соревнованиям у него должна начаться более предметная подготовка. Это позволит Шубенкову до конца сезона остаться на пике своих возможностей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сергей Шубенков на карантине моделирует сковородки и бегает кроссы

Барнаульский барьерист Сергей Шубенков, как и большинство спортсменов во время пандемии коронавируса живет дома, в Алтайском крае, и готовится к предстоящим соревнованиям, даты которых теперь уже известны (подробнее)

Сергей Шубенков о легкоатлетке из ЮАР: «Я бы к ней подкатил, но у нее есть жена»

- Конечно, к Кастер Семене. Она нормальная, всегда здоровается, поздравляет меня. Мы оба угнетенные народы! Нам бы вместе держаться. Но у нее есть жена. Печаль, — отшутился Шубенков (подробнее)