Сергей Шубенков на карантине моделирует сковородки и бегает кроссы

Барнаульский барьерист Сергей Шубенков, как и большинство спортсменов во время пандемии коронавируса живет дома, в Алтайском крае, и готовится к предстоящим соревнованиям, даты которых теперь уже известны.

Макаронная «диета»

Накануне спортсмен провел на своей странице в Instagram совместный с Red Bull Russia прямой эфир во время, которого ответил на вопросы своих болельщиков. Случайным свидетелем виртуального общения стал двухлетний сын Шубенкова Ярослав. Он пришел в комнату, услышав голос отца, и от радости сделал лужу прямо на ковре.

- Вы представляете! Прямо сейчас, в прямом эфире. Как-то теперь это все убрать надо, - не без смеха сказал спортсмен.

На протяжении всего эфира он периодически оборачивался, боясь возвращения сынишки, который, пользуясь занятостью папы, мог устроить чего похуже. Но все обошлось, а к концу эфира даже лужа уже стала подсыхать.

Вообще, по словам Сергея, так как сейчас он много времени проводит с семьей, он ничуть не расстроен, но периодически все же выкраивает пару часов, чтобы позаниматься своими любимыми вещами, к примеру, играет в компьютерные игры.

- А еще недавно я наткнулся на канал по 3D-моделированию и сделал сковородку. Потом еще три дня доставал жену, просил, чтобы она сказала, как ее сделать лучше, - смеется Шубенков.

Многих также интересовал чисто бытовой вопрос, как барьерист во время вынужденного карантина держит диету, но в этом плане все оказалось просто – практически никак и питается он как совершенно обычный человек:

- Я почти никак не завтракаю, могу выпить кофе, фрукт какой-нибудь съесть или шоколадку. Иногда могу выпить протеиновый коктейль. Сегодня вот жена приготовила макарошки по-флотски. Они и на обед и на ужин были. Зато сын у меня сегодня с одной руки картошку ел, а с другой банан! – рассказывает спринтер.

Выбирая между возможностью поесть и поспать, Сергей все же не смог определиться:

- Если это межсезонье, то можно и покушать, а если готовимся на соревнования, то на тренировках ты так «наешься», что ничего не хочется, лишь бы только поспать. Так что однозначно ответить не могу, - признается он.

- А если представить такую ситуацию: тебя на ночь закрыли в торговом центре, то куда ты пойдешь первым делом?

- Сначала пойду покушать: обязательно зайду в мясной отдел, а потом мимо булочек пройду, их я все равно не ем, загляну в вино-водочный, надо проверить, что там есть. Как поем – пойду искать развлекаловки какие-нибудь.

Готовимся на август

Конечно же, нельзя было обойти тему спорта. Кажется, подвисшее состояние постепенно уходит. Как рассказал Сергей Шубенков, накануне Всемирная легкоатлетическая ассоциация сообщила о том, когда все де стартует международный летний легкоатлетический сезон. Первые соревнования состоятся 11 августа в Турку (Финляндия), а этап Бриллиантовой лиги в Монако – 14 августа. Ранее же планировалось провести перенесенный с мая этап в июне, но ситуация складывается не лучшим образом и пока не понятно когда именно откроют международные границы. Судя по всему, федерация обладает какой-то информацией, либо же надеется на лучшее.

- Наконец-то нам сказали сроки и хотя бы понятно к чему готовиться. Сейчас я пока бегаю кроссы по пять километров. Тут недавно в первый раз в жизни на время пробежал десять километров, - рассказывает барьерист.

Насколько Шубенков готов к сезону – пока наверно никто не возьмется судить. Сам же спортсмен признается, что неплохо восстановился после прошлогодней травмы, но все же не эхо до сих пор слышится:

- Дискомфорт до сих пор ощущаю. В некоторых проекциях нога до сих пор плохо гнется, - говорит барьерист.

Если же фантазировать на дальнейшую перспективу, когда карьера спортсмена завершится, то Шубенков пока не видит себя в роли тренера, скорее всего он выберет какую-нибудь руководящую должность.

- Ты раньше говорил, что в тренерство не пойдешь, а если представить такую ситуацию, что тебя поставят руководить Всероссийской федерацией легкой атлетики, то каким будет твое первое решение?

- Ой, беда. Если честно, я стал задумываться: а сколько денег есть? Если денег нет, то тема сложная, даже шутить не хочется. У нас уже пятый год с федерацией все «весело», - с грустью в голосе признается спортсмен.

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- Конечно, к Кастер Семене. Она нормальная, всегда здоровается, поздравляет меня. Мы оба угнетенные народы! Нам бы вместе держаться. Но у нее есть жена. Печаль, — отшутился Шубенков (подробнее)