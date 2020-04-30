Сергей Шубенков о легкоатлетке из ЮАР: «Я бы к ней подкатил, но у нее есть жена»

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков провел в своем Instagram очередной прямой эфир, во время которого ответил на вопросы столичных журналистов и своих подписчиков. В его словах прозвучало немало провокационных признаний.

В частности, барьеристу поступило предложение немного пофантазировать и представить ситуацию, что он вновь холостой. Если бы такое произошло, то к кому бы он «подкатил»?

- Конечно, к Кастер Семене. Она нормальная, всегда здоровается, поздравляет меня. Мы оба угнетенные народы! Нам бы вместе держаться. Но у нее есть жена. Печаль, — отшутился Шубенков.

Действительно, в бегунье из ЮАР Кастер Семеней прекрасно все: за свою карьеру она завоевала титул двукратной олимпийской чемпионки, дважды поднималась на верхнюю ступень пьедестала почета на мировых чемпионата, да и как человек она приятная. Но всю картину портит ее ориентация и половая принадлежность.

Дело в том, что по поводу Кастер ходит много разговоров о ее поле. По некоторым данным ее не единожды тестировали и приходили к выводу, что спортсменка гермафродит, якобы у нее были обнаружены яички, по другим исследованиям у нее нет матки и яичников. При этом при всем, некоторые специалисты говорят, что она «скорее женщина с природным высоким уровнем мужских гормонов». В итоге легкоатлетке запретили выступать на некоторых дистанциях. Споры по ее персоне продолжаются и до сих пор.

Однако были в холостой жизни Сергея Шубенкова и другие нелепые ситуации, которые щелкнули барьериста по носу и опустили с небес на землю.

- Есть такой парень - Владимир Вукичевич - норвежец. Бегает не ахти. У него на первом месте учеба, а барьеры, как хобби. Впервые его увидел на юниорском чемпионате Европы. Там у нас была симпатичная волонтерка, - вспоминает Шубенков. – Вроде общались с ней по чуть-чуть. После соревнований (я стал вторым) прихожу на вечеринку, думал, найду ее, зазнакомимся нормально. И что вы думаете? Ровно этот соперник, с ровно этой волонтершей стоят и чуть ли не взасос уже. Я подумал: «Как же так? Это я же фронтмен, солист! А девчонки какому-то басисту достались!».

Как показала история – кто первый встал – того и тапки и совершенно не важно насколько ты успешен в спорте, это совершенно не говорит о том, что все обязаны любить тебя.

Однако все это либо теория, либо далекое прошлое Сергея. В реальной жизни он примерный семьянин и счастлив в браке. Шубенков воспитывает сына Ярослава, который появился на свет уже почти два года назад, в день рождения «Комсомольской правды» - 24 мая.

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