Продолжится ли в сентябре дистанционное обучение в школах Алтайского края

В новом учебном году школы Алтайского края не будут переходить на дистанционное обучение. Планируется, что в сентябре дети, как и всегда, продолжат учиться в классах. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки региона.

О том, что в сентябре российские школы планируют возобновить обучение в очном формате, ранее сообщил замглавы Минпросвещения России Дмитрий Глушко. Алтайский край не является исключением.

Дистанционка была и раньше

По данным минобра в Алтайском крае и до пандемии использовали дистанционное обучение.

Дистанционное обучение.Фото: Олег УКЛАДОВ

- В отдаленных районах региона школьники в течение года могут учиться в удаленном режиме до двух месяцев. Например, дистанционное обучение применяли во время плохих погодных условий или введения карантина. Сельских школ в регионе почти 80%. В дальнейшем в случае необходимости будем работать в таком режиме, дистанционное обучение в Алтайском крае показало свою эффективность, - говорит Елена Владимирова, пресс-секретарь Министерства образования.

Она также добавила, что в настоящее время школы края готовятся к работе в очном режиме и выходу детей и педагогов в сентябре. Конечно, все будет зависеть от эпидситуации в связи с распространением коронавируса.

Напомним, в Алтайском крае дистанционное обучение стартовало 13 апреля. Продолжительность онлайн-занятия не должна превышать 20 минут, затем следует сделать перерыв. В целом в день дистанционные уроки не должны продолжаться более 2,5 часов.

Дистанционное обучение.Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители региона уже оценили преимущества и недостатки учебы в удаленном режиме.

Что говорят учителя

Большинство педагогов в беседе с «Комсомолкой» сообщали о возросшей нагрузке и признавались, что очно работать с учениками гораздо проще. Лариса, учитель технологии, рассказала, что ей приходится быть на связи весь день, ведь школьники могут задать вопрос в любое время.

- На телефон сообщения приходят круглые сутки, много времени уходит на ответы каждому. Многие сдают работы в последний момент, присылают поздно вечером и звонят, чтобы узнать результаты. Понимаю, что сейчас другого варианта работы нет, но хотелось бы, чтобы мы скорее вернулись к обычной жизни, - отметила Лариса.

Дистанционное обучение.Фото: Олег УКЛАДОВ

С ней согласна и учитель русского языка и литературы Татьяна. По ее словам, одним из минусов дистанционного обучения является то, что домашние задания, контрольные и самостоятельные работы за ребенка в основном делают родители.

-Троечники выйдут в итоге хорошистами, если родители имели свободное время помочь своему ребенку. Ну а вообще сейчас очень большой объем работы - с самого утра и до ночи. Ответственные ученики работают весь день, а это тоже плохо, - заявила учитель.

Одним из плюсов работы педагоги назвали то, что школьникам можно учиться дома, они не тратят время на дорогу. Но отсюда вытекают и минусы - многим детям трудно организовать себя, особенно ученикам младших классов. Поэтому с ними постоянно занимаются родители.

Что думают ученики и их родители

Многие родители в разговоре с «Комсомолкой» также жаловались на большой объем работы. Жанна, мать двоих школьников, поделилась, что ей приходится постоянно подгонять детей и помогать им настроиться на учебу.

Дистанционное обучение.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Даже выполнение небольшого задания дочь может растягивать на весь день. Вот и стою у нее над душой, часто даю советы и помогаю. С другой стороны, это и хорошо, ведь когда еще будет возможность провести с детьми столько времени. Теперь еще сильнее ценю труд учителей и понимаю, через что им приходится проходить каждый день, - рассказала Жанна.

Почти все родители, вновь «севшие» за парты вместе со своими детьми в период коронавируса в один голос говорят – это не дистанционка, а самообучение. Все приходится изучать самим, а учителя лишь проверяют задания. Однако большинство родителей заявили, что при всех недостатках понимают, что другого выхода сейчас нет.

- Пусть лучше дети учатся так, чем вообще не посещают школу. К тому же, это первый опыт, поэтому хочется верить, что в будущем станет проще работать в таком режиме, - сказала Марина, мать ученика средней школы.

Дистанционное обучение.Фото: Олег УКЛАДОВ

В свою очередь многие школьники рассказали, что уже соскучились по одноклассникам и своим учителям. Однако некоторым нравится учиться дома:

- Я стараюсь быстро сделать все задания, тогда много времени остается на отдых. Обидно, конечно, что нельзя сходить на улицу или в гости к другу, но я общаюсь с одноклассникам в соцсетях. Так что мне учеба в удаленном режиме нравится, - сказал Сергей, ученик седьмого класса.

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