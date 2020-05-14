ЕГЭ и коронавирус в Барнауле: как изменится прием в вузы

14 Май 2020 2020-05-14T13:56:44+03:00

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В Алтайском крае сроки проведения единого государственного экзамена в 2020 году перенесут с 8 июня на более поздний период, сообщает пресс-служба краевого министерства образования. Окончательные даты начала аттестационной кампании озвучат в ближайшее время.

У поступающих в вузы будет 23 дня, чтобы подать документы после объявления последних результатов ЕГЭ. Однако для тех, кто поступает на специальности, где нужно проходить творческое или другое профессиональное испытание, этот срок уменьшается до девяти календарных дней.

На сайте министерства пишут, что экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарным нормам. Помещения, где будут проводиться экзамены, обязательно продезинфицируют, а количество учащихся в аудитории уменьшат.

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ИСТОЧНИК KP.RU