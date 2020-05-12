Как будут наказывать за отсутствие маски и могут ли ввести перчаточный режим в Алтайском крае

Жителей Алтайского края, которые не носят маски в общественных местах, могут привлечь к административной ответственности. Об этом,а также о пользе средств индивидуальной защиты на пресс-конференции 12 мая сообщила замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

В чем польза ношения маски и какие можно использовать

Маска в первую очередь выполняет барьерную функцию. Она предупреждает распространении инфекции при чихании, кашле или обычном разговоре. Дело в том, что капельки слюны могут содержать вирус.

Ульяна Калинина отметила, что жители Алтайского края могут носить как медицинские, так и гигиенические маски. Средства индивидуальной защиты можно сшить самостоятельно, их использование не запрещено.

Женщина в маске.Фото: Олег УКЛАДОВ

При этом замруководителя краевого управления Роспотребнадзора подчеркнула, что в регионе имеется достаточное количество медицинских масок. Мониторинг их наличия в аптеках и торговых сетях проводит управление края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. По данным властей, нет информации о том, что в некоторых муниципалитетах отсутствуют эти средства защиты.

-По факту эффективности масок существуют цифры. Маска защищает от инфекции в 90-95% случаев, - сказала Ульяна Калинина.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов также сообщил, что информацию об эффективности ношения масок активно публикуют на странице ведомства в Instagram. Он подчеркнул , что если маску применяет здоровый и заряженный человек, то возможность передачи инфекции в разы меньше.

Об эффективности средств индивидуальной защиты говорит и тот факт, что их используют и медработники, которые контактируют с зараженными COVID-19. Речь идет об изолирующих костюмах, респираторах и масках.

Наказание за нарушение масочного режима

Контролировать соблюдение масочного режима в общественных местах будут полицейские. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

В маске.Фото: Олег УКЛАДОВ

Санкция предполагает наказание в виде предупреждения или штрафа. Людям без маски грозит штраф от 1 до 30 тыс. рублей, должностным лицам - от 10 до 50 тыс. рублей, предпринимателям без образования юридического лица - от 30 до 50 тыс. рублей, юрлицам – от 100 до 300 тыс. рублей.

Нужно ли надевать перчатки

Отвечая на вопрос о том, будет ли в регионе действовать перчаточный режим, Ульяна Калинина сказала, что все будет зависеть от того, как на территории региона станет развиваться эпидситуация и будет ли необходимость ужесточить действующие ограничительные меры.

Напомним, масочный режим действует в регионе с 12 мая. Многоразовые или одноразовые средства индивидуальной защиты органов дыхания следует носить, когда находитесь на остановках, в транспорте общего пользования, в том числе такси, а также при посещении предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, аптечных организаций.

Масочный режим ввели в регионе на фоне ослабления ограничительных мероприятий (начало работы парикмахерских, ряда непродовольственных магазинов), увеличения количества жителей, вышедших на работу и пассажиропотока.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие ограничения из-за коронавируса действуют в Алтайском крае

Начали ли отменять ограничения, введенные из-за пандемии (подробнее)