Число умерших из-за коронавируса на Алтае на 11 мая 2020 года составило 4 человека

В Алтайском крае зарегистрирован четвертый случай смерти пациента, которому ранее был поставлено заболевание COVID-19. По информации оперативного штаба, умерла пациентка в госпитале Городской больницы №5.

Скончалась жительница Барнаула 1951 года рождения. Она находилась в отделении анестезии и реанимации в критическом состоянии на аппарате искуственной вентиляции легких.

– Вследствие заражения коронавирусной инфекцией у пациентки развилась внебольничная пневмония, лечение которой осложнялось обострившимися хроническими заболеваниями. Несмотря на проводимое лечение и реанимационные мероприятия, сохранить жизнь женщине медики не смогли, - сообщают в оперштабе.

Минздрав региона обращает внимание жителей края, что все случаи смерти с коронавирусной инфекцией наступили у пациентов старше 55 лет. Это говорит об особой уязвимости лиц этого возраста.

За минувшие сутки в крае выявлено 38 новых заболевших. Общее число зараженных COVID-19 составляет 707, из них 78 детей в возрасте до 17 лет. Выписано 199 пациентов.

Напомним, третий случай смерти от коронавируса был зарегистрирован 5 мая. Тогда скончалась местная жительница 1946 года рождения. Она болела сахарным диабетом и поступила на лечение в больницу в состоянии комы.

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