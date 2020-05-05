Число умерших из-за коронавируса на Алтае на 5 мая 2020 года составило 3 человека

Сегодня Оперштаб Алтайского края по борьбе с инфекцией сообщил о новом случае смерти пациента с коронавирусом. Таким образом, число умерших из-за коронавируса на Алтае на 5 мая составило три человека.

По данным штаба, в госпитале на базе барнаульской больницы №5 скончалась местная жительница 1946 года рождения.

- Она поступила на лечение в больницу в состоянии комы по сопутствующему заболеванию - сахарный диабет. Длительно находилась в критическом состоянии на аппарате искуственной вентиляции легких. В правительстве Алтайского края выразили соболезнование родным и близким умершей», - говорится в сообщении.

Тем временем, число переболевших и зараженных за сутки тоже увеличилось: на 26 и 21 соответственно. Общее число заболевших коронавирусом в крае теперь составляет 555 человек, из них 108 полностью переболели и отправились домой.

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в Барнауле (4), Змеиногорске (2), Рубцовске (5), Родинском районе (3), Третьяковском районе (3), Бийске (2), Славгороде (2). Специалисты Роспотребнадзора сейчас пытаются установить всех контактных лиц и как можно скорее их обследовать. В очагах заражения проводится дезинфекция.

По данным на 5 мая, в крае под медицинским наблюдением находятся 3950 человек, снят контроль за 8473 людьми. Всего на наличие вируса проверены почти 33 тысячи человек.

Напомним, второй случай смерти пациента зарегистрировали 4 мая. Мужчина страдал тяжелыми хроническими заболеваниями, что отягчало лечение инфекции.

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