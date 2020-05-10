В Барнауле приземлился самолет с вахтовиками из Якутии

Вечером в воскресенье, 10 мая, в барнаульском аэропорту приземлился самолет, который доставил в Алтайский край первых сто вахтовиков, работающих в Якутии на Чаядинском месторождении. Их привезли на специальном рейсе.

Все они – жители нашего региона. Их стали вывозить по решению Роспотребнадзора России. По данным ведомства, у рабочих отрицательный тест на коронавирус. Тем не менее, это не освобождает их от возлагаемой на вновь пребывающих ответственности. В Барнауле у них вновь возьмут пробу и проведут исследование.

- Если среди них окажутся люди с симптомами, то их направят в ковидный госпиталь, остальных - в обсерватор Первомайского района. В соответствии с решением санитарных властей режим домашней самоизоляции использоваться не будет, - отмечают в оперативном штабе по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции в Алтайском крае.

Напомним, Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение — одно из крупнейших на Востоке России. Является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири». Месторождение представляет из себя сеть из 34 вахтовых поселков. В общей сложности в них проживает десять тысяч рабочих. По информации главного внештатного инфекциониста Минздрава Елены Малинниковой, примерно у трети протестированных предварительно был получен положительный результат. Однако официально Роспотребназдор подтвердил только 39 случаев заражения коронавирусом на территории месторождения.

Из общего числа работающих там вахтовиков, 269 – это жители Алтайского края. Ранее региональный Роспотребнадзор сообщал, что 110 из них заразились коронавирусом, еще у 22 человек есть подозрение, а 142 полностью здоровы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Барнаул привезут вахтовиков из Якутии: у всех отрицательный тест на COVID-19

Ранее Минздрав сообщил, что коронавирус обнаружили у трех тысяч вахтовиков среди десять тысяч протестированных. Причем болезнь у большинства протекала бессимптомно (подробнее)

Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 10 мая 2020 года составило 669

Ведется контроль за лабораторными исследованиями. Так на COVID-19 в крае уже обследовали 42289 человек, из них 2472 - в частных медицинских организациях края (подробнее)