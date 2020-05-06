В Барнаул привезут вахтовиков из Якутии: у всех отрицательный тест на COVID-19

10 мая в Алтайский край прибудут вахтовики с Чаяндинского нефтегазового месторождения, где произошло массовое заражение коронавирусной инфекцией. Информацию об этом подтвердила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Заразилось более 3 тыс. человек

Ранее Минздрав сообщил, что коронавирус обнаружили у 3 тыс. вахтовиков среди 10 тыс. протестированных. Причем болезнь у большинства протекала бессимптомно.

Всего на месторождении работают 274 жителей Алтайского края, 110 из них заразились коронавирусом, еще у 22 человек из общего числа наших земляков подозревают наличие инфекции. Остальные 142 человека – здоровы.

Привезут только здоровых

Заместитель руководителя управления регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина заверила, что все прибывающие – это жители Алтайского края, причем здоровые:

– К нам будут прибывать здоровые вахтовики с отрицательными результатами тестирования на коронавирус. Приезд заболевших не предполагается.

Ориентировочно вахтовики прилетят на родину 10 мая, но сроки и количество человек еще согласовываются.

Госпиталь развернут в новоалтайском роддоме

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, что по прилету борта в Барнаул на базе инфекционного госпиталя в Новоалтайске развернут сортировочный пункт.

- Мы повторно заберем мазки на обследование. Граждане без клинических проявлений болезни и с изначально отрицательным анализом будут размещены в обсерваторе, – сообщил Дмитрий Попов.

Обсерватор находится в санатории «Сосновый бор» в Первомайском районе. Сейчас там подготовлено 120 мест в отдельно стоящем корпусе.

Как сообщил источник Комсомольской правды, госпиталь развернули в закрытом роддоме. В прошлом году его работу остановили из-за невостребованности.

- Мы готовили помещение: проводили уборку, ставили прикроватные тумбочки, стелили чистое постельное белье. Готовились принимать вахтовиков уже сегодня, но затем сроки перенесли.

По словам министра здравоохранения, если у прибывших будет выявлен коронавирус, их госпитализируют и будут лечить по всем стандартам.

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