2020-05-06T15:50:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В Барнаул привезут вахтовиков из Якутии: у всех отрицательный тест на COVID-19

Несмотря на это, их отправят в обсерватор и снова проверят на коронавирус
Татьяна ГЕЙНРИХ
Поделиться:
Всего на месторождении работают 274 жителей Алтайского края.Всего на месторождении работают 274 жителей Алтайского края.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

10 мая в Алтайский край прибудут вахтовики с Чаяндинского нефтегазового месторождения, где произошло массовое заражение коронавирусной инфекцией. Информацию об этом подтвердила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Заразилось более 3 тыс. человек

Ранее Минздрав сообщил, что коронавирус обнаружили у 3 тыс. вахтовиков среди 10 тыс. протестированных. Причем болезнь у большинства протекала бессимптомно.

Всего на месторождении работают 274 жителей Алтайского края, 110 из них заразились коронавирусом, еще у 22 человек из общего числа наших земляков подозревают наличие инфекции. Остальные 142 человека – здоровы.

Привезут только здоровых

Заместитель руководителя управления регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина заверила, что все прибывающие – это жители Алтайского края, причем здоровые:

– К нам будут прибывать здоровые вахтовики с отрицательными результатами тестирования на коронавирус. Приезд заболевших не предполагается.

Ориентировочно вахтовики прилетят на родину 10 мая, но сроки и количество человек еще согласовываются.

Госпиталь развернут в новоалтайском роддоме

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, что по прилету борта в Барнаул на базе инфекционного госпиталя в Новоалтайске развернут сортировочный пункт.

- Мы повторно заберем мазки на обследование. Граждане без клинических проявлений болезни и с изначально отрицательным анализом будут размещены в обсерваторе, – сообщил Дмитрий Попов.

Обсерватор находится в санатории «Сосновый бор» в Первомайском районе. Сейчас там подготовлено 120 мест в отдельно стоящем корпусе.

Как сообщил источник Комсомольской правды, госпиталь развернули в закрытом роддоме. В прошлом году его работу остановили из-за невостребованности.

- Мы готовили помещение: проводили уборку, ставили прикроватные тумбочки, стелили чистое постельное белье. Готовились принимать вахтовиков уже сегодня, но затем сроки перенесли.

По словам министра здравоохранения, если у прибывших будет выявлен коронавирус, их госпитализируют и будут лечить по всем стандартам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

День Победы 2020 в Барнауле: как будут праздновать юбилейную годовщину в условиях коронавируса

Праздничные мероприятия все же состоятся, но в непривычном формате (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Солнечной Поляне опять начались дорожные «войны»
В Барнауле рецидивист убил возлюбленную и сбросил тело в выгребную яму
Барнаулец попытался угнать автомобиль вместе с его хозяйкой
Заринский водитель использовал мат против полицейских
Четыре объекта отремонтировали в Барнауле по нацпроекту
Избитый женой мужчина свалил вину на коня
АлтГТУ – в числе победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов
ВТБ втрое увеличивает лимит на переводы в СБП
В Барнауле создали виртуальную карту по улицам Героев
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 6 мая 2020 года составило 110
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 6 мая 2020 года составило 588
Мужчина на спор поджег новую знакомую
Более 800 пенсионеров и инвалидов получили помощь от волонтеров
Барнаульцев напугал голый буйный мужчина на балконе
Жительницу Барнаула развели на телят
В Барнауле установили мемориальную доску в честь тружеников тыла
Барнаулец обокрал магазин спортивной одежды
В Рубцовске начинается весенняя опрессовка
Рубцовчане устроили давку на магазинной распродаже