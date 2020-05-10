Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 10 мая 2020 года составило 669

По данным оперативного штаба Алтайского края, число заболевших коронавирусом в Барнауле на 10 мая 2020 года увеличилось за последние сутки на 28 человек и составило 669.

Если быть точнее, то именно в краевой столице число вновь выявленных инфицированных составило четыре человека, в Рубцовске – пять, в Бийске – шесть, в ЗАТО Сибирском – три, в Павловском районе – 2, Первомайском районе – 1, Новоалтайске – 1, Змеиногорском районе – 1, Поспелихинском районе – 1, в городе Яровом – 1, Тальменском районе – 1, Табунском районе – 1, Волчихинском районе - 1.

Тем временем, специалисты регионального управления Роспотребнадзора продолжают отрабатывать круг контактных с инфицированными лиц. Ведется контроль за лабораторными исследованиями. Так на COVID-19 в крае уже обследовали 42289 человек, из них 2472 - в частных медицинских организациях края.

- Под медицинским наблюдением и на самоизоляции находится 6096 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 9785 человек, - отмечают в оперативном штабе.

Установлено, что среди 669 заболевших 71 – это дети до 17 лет включительно. Также на 23 человека выросло число выписанных. Теперь их 199.

- У 92 человек вирус был выявлены у больных внебольничной пневмонией, 118 – у заболевших ОРВИ, в 461 случаях – бессимптомное течение, - также добавляет источник.

Лидером по количеству больных по-прежнему остается Змеиногорский район – 234. В Барнауле на 30 случаев меньше. Бийск на третьем месте – 54 пациента.

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