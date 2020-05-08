2020-05-08T08:41:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 8 мая 2020 года составило 621

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 8 мая 2020 года
САНТАЛОВ Константин
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Человек в маске.Человек в маске.Фото: pixabay.com
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Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 8 мая 2020 года выросло на 16 человек и составило 621 случай инфицирования.

Такие данные за прошедшие сутки предоставил оперативный штаб Алтайского края. По его информации, среди зараженных 67 детей в возрасте до 17 лет.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Барнауле – 9 человек, Бийске – 2, Змеиногорском районе – 2, Заринске – 1, ЗАТО Сибирском – 1, Тюменцевском районе – 1.

Отметим, что из общего числа заболевших 58 случаев – завозных, в том числе 2 – из-за рубежа; 447 – по контакту с заболевшими. 88 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 103 – у заболевших ОРВИ. В 430 случаях – бессимптомное течение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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