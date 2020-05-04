2020-05-04T15:15:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 5 мая 2020: 82 пациента выздоровели

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 5 апреля 2020 года, самые важные события
Иван ОЛЕКСЮК
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Всего в крае число заболевших составляет 534 человека.Всего в крае число заболевших составляет 534 человека.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Ситуация с коронавирусом в Барнауле остается по-прежнему сложной, но есть и положительные изменения. По последним новостям на 5 мая 2020 года, в Алтайском крае зафиксировано 82 случая выздоровления.

При этом сохраняется положительная динамика инфицирования. За минувшие сутки стало известно о 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Большинство из них приходятся на Змеиногорский район, где на руднике произошла вспышка заболевания Covid-19.

Также в регион продолжают прибывать жители соседних областей. К примеру, в Руспублику Алтай 3 мая прибыл борт, на котором находился инфицированный пассажир. Больше десяти жителей нашего края летели вместе с ним и могли заразиться. Все они получили предписание на изоляцию.

Всего в крае число заболевших составляет 534 человека, в том числе 51 ребенок до 17 лет. На инфекцию обследовано почти 33 тыс. человек. Находятся под меднаблюдением – 3950 человек. Снято меднаблюдение с 8473 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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