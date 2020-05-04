Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 4 мая 2020 года составило 2 человека

Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 4 мая 2020 года составило два человека. Сегодня о смерти 75-летнего мужчины заявил оперативный штаб по коронавирусу. Погибший лечился в ковидном госпитале Городской больницы №3 в Рубцовске.

О погибшем известно, что он являлся жителем Змеиногорска, поступил в стационар с внебольничной пневмонией. Ему, как и всем подобным пациентам, сделали тест на Covid-19. Результат оказался положительным.

- Пациент страдал тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы и находился на постоянной гормонотерапии. Это способствовало стремительному развитию внебольничной пневмонии и снижало эффективность проводимого лечения, - сообщает оперштаб.

Есть информация, что на момент госпитализации мужчина чувствовал себя относительно неплохо, по крайней мере, смог дойти из машины скорой до здания на своих ногах. Но на следующий день, он внезапно упал и умер, предположительно, от сердечного приступа, об этом сообщает «Толк» со ссылкой на свои источники.

- Тест на коронавирус у него брали уже посмертно. Видимо, результаты только пришли, поэтому через три дня и сказали. Пенсионера уже похоронили. На похоронах присутствовала только жена – больше никому не разрешили, – пишет издание.

Сейчас в регионе зафиксировано 534 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Большинство из них выявлены в Змеиногорском районе, где на корболихинском руднике произошла вспышка заболевания. Следом по числу зараженных идут Барнаул и Бийск.