Пропавший в апреле барнаулец погиб

1 Май 2020 2020-05-01T05:30:23+03:00

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24-летний житель Барнаула, который пропал 20 апреля, погиб. Об этом на своей странице в социальной сети “ВКонтакте” сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

- Найден, погиб. Отряд приносит искренние соболезнования родным и близким,- пишут волонтеры.

Подробности не сообщаются.

Напомним, молодой человек уехал в неизвестном направлении на своем белом автомобиле Volkswagen Polo. Машину пытались отследить по ГЛОНАСС, контактные телефоны барнаульца были недоступны.

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ИСТОЧНИК KP.RU