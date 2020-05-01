Пропавший в апреле барнаулец погиб
24-летний житель Барнаула, который пропал 20 апреля, погиб. Об этом на своей странице в социальной сети “ВКонтакте” сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".
- Найден, погиб. Отряд приносит искренние соболезнования родным и близким,- пишут волонтеры.
Подробности не сообщаются.
Напомним, молодой человек уехал в неизвестном направлении на своем белом автомобиле Volkswagen Polo. Машину пытались отследить по ГЛОНАСС, контактные телефоны барнаульца были недоступны.
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ИСТОЧНИК KP.RU