2020-05-01T05:30:23+03:00
Общество

Пропавший в апреле барнаулец погиб

Молодой человек пропал 20 апреля
САНТАЛОВ Константин
Поделиться:
Свеча.Свеча.Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

24-летний житель Барнаула, который пропал 20 апреля, погиб. Об этом на своей странице в социальной сети “ВКонтакте” сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

- Найден, погиб. Отряд приносит искренние соболезнования родным и близким,- пишут волонтеры.

Подробности не сообщаются.

Напомним, молодой человек уехал в неизвестном направлении на своем белом автомобиле Volkswagen Polo. Машину пытались отследить по ГЛОНАСС, контактные телефоны барнаульца были недоступны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Найденных мертвыми новоалтайских подростков похоронят рядом

Тела погибших нашли в 500 метрах друг от друга (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24