Более 700 алтайских полицейских дежурят на майских праздниках

В связи с режимом самоизоляции в Алтайском крае отменили массовые праздничные мероприятия. Однако полицейские работают в усиленном режиме, сообщают в ГУ МВД России по региону.

С 1 мая на службу по охране порядка заступили более 700 сотрудников. Это почти в два раза выше, чем в обычные дни. Уличные патрули барнаульской полиции усилены сотрудниками из числа подразделений Главка.

Решение об увеличении плотности нарядов на улицах городов и сел края в связи с наступившими майскими праздниками принял начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян.

Что именно делают полицейские

Правоохранители охраняют общественный порядок, а также контролируют, как жители края соблюдают режима самоизоляции. Напомним, в регионе действует режим повышенной готовности, введенный указом губернатора Алтайского края, которым установлен ряд правил и ограничений, обязательных для выполнения.

Кроме того, в Алтайском крае каждый день проводят рейдовые мероприятия, в которых вместе с МЧС участвуют и сотрудники полиции. Они пресекают нарушения, связанные с использованием открытого огня, проводят профилактическую и разъяснительную работу.

Посещение лесных массивов и парков в Алтайском крае также запрещено. На случай осложнения противопожарной обстановки создана специальная резервная группа из числа сотрудников органов внутренних дел.

- Особое внимание со стороны полиции уделено садоводческим товариществам, в том числе заброшенным и не посещаемым в плане обеспечения противопожарной безопасности и профилактики краж, - отмечают в ведомстве.

Контроль на границах

Как мы сообщали ранее, на заседании оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 приняли решение с 1 мая серьезно ужесточить режим въезда в регион.

На 11 временных пропускных пунктах границ Алтайского края работают наряды ГИБДД. Они помогают сотрудникам Роспотребнадзора, Росгвардии и представителям органов местного самоуправления.

Всем прибывающим в регион объясняют, что придется пройти строгую процедуру паспортного контроля, получить уведомление Роспотребнадзора о необходимости обеспечить самоизоляцию на 14 дней со дня прибытия, сообщить о приезде в службу 112.

Кроме того, у всех гостей края берут данные о целях приезда, месте и сроках пребывания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 1 мая 2020: 41 новый случай заражения COVID-19

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле (подробнее)