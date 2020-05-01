Коронавирус в Барнауле, последние новости на 1 мая 2020: 41 новый случай заражения COVID-19

1 Май 2020 2020-05-01T08:03:25+03:00

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 1 мая 2020 года, самые важные события

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Коронавирус в Барнауле, последние новости на 1 мая 2020: за минувшие сутки в Алтайском крае число зараженных COVID-19 выросло на 41 человека. Таким образом, общее число число заболевших составляет 423 человека

В Оперативном штабе региона по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса сообщили, что всего среди 423 заболевших 35 детей в возрасте до 17 лет.

Больше всего новых случаев - 19, зарегистрировали в Барнауле. Количество заразившихся выросло и в других районах Алтайского края. Добавилось следующее число больных COVID-19: Змеиногорский район – 5, Немецкий район – 3, Павловский район – 2, Рубцовск – 1, Рубцовский район -1, Бийск- 1, Новоалтайск – 1, Яровое – 1, Тальменский район – 1, Славгород – 1, Алтайский район – 1, Усть- Калманский район – 1, Бийский район – 1.

Отметим, что впервые заболевание выявлено у двух жителей ЗАТО Сибирский.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

Из общего числа 40 случаев – завозных, в том числе 2 – из-за рубежа; 312 случаев – по контакту с заболевшими. Из 423-х заболевших: 64 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 71 – у заболевших ОРВИ, в 288 случаях – бессимптомное течение.

В настоящее время больше всего заболевших COVID-19 - жители Змеиногорского района – 164 (Змеиногорск – 11, Змеиногорский район – 153), Барнаула – 121 и Бийска – 36.

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ИСТОЧНИК KP.RU