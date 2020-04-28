Взятка и растрата: дело барнаульского чиновника Алексея Каретникова передали в суд

Уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета по физической культуре и спорту Барнаула Алексея Каретникова передали в суд. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, его обвиняют в присвоении, растрате и получении взятки.

В ходе следствия было установлено, что в сентябре 2016 года Каретников получил от городского предпринимателя взятку 100 тысяч рублей, чтобы спорткомитет выбрал его компанию в качестве поставщика без проведения конкурса. Также чиновник заключил сделку по изготовлению и продаже товаров компании по завышенной цене.

Было выявлено и несколько других эпизодов преступлений. Например, в 2018 году мужчина организовал перечисление бюджетных денег, около 100 тыс. рублей, на счет бизнесмена якобы за проведение спортивного мероприятия. На деле же его и вовсе не было, а день Каретников оставил себе. А в 2019 году чиновник через якобы гранты двух спортивных школ присвоил еще 100 тысяч рублей. Также весной прошлого года Каретников похитил более 300 тысяч рублей, принадлежащие комитету.

Преступления раскрыли оперативные сотрудники краевого управления ФСБ.

- В ходе предварительного следствия экс-чиновник своей вины не признал. В целях обеспечения гражданского иска на его имущество в размере более одного миллиона 100 тысяч рублей следователем наложен арест. Следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в следкоме.

Напомним, Алексей Каретников был уволен 18 июня прошлого года, когда в кресле главы города еще сидел Сергей Дугин. Причиной увольнения стал скандал, связанный с задержанием чиновника за взятку.

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