Начальник комитета по спорту уволился после скандала со взяткой

СЕГОДНЯ 09:02 2019-06-18T09:20:32+03:00

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Глава города Барнаула Сергей Дугин во вторник, 18 июня, подписал приказ об увольнении председателя комитета по физической культуре и спорту Алексея Каретникова.

Судя по всему, на решительные действия его подтолкнул недавний скандал, связанный с Каретниковым – некоторое время назад в СМИ прошла информация о его задержании по подозрению в получении взятки. Правда тогда в администрации сообщили, что начальник управления находится на больничном. На минувшей неделе «Комсомолке» подтвердили, что чиновник вернулся к своим рабочим делам, но судя по всему для того чтобы завершить их.

Как стало известно «Толку», Алексей Каретников сам написал заявление об увольнении. Исполнять обязанности руководителя комитета будет заместитель председателя Светлана Гусева.

Напомним, ранее заявление на увольнение написал заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Александр Алексеенко. Уже официально известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере".

ИСТОЧНИК KP.RU