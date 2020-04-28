Оттаяли в ямах. Новоалтайских подростков, найденных мертвыми, похоронят рядом

В понедельник, 27 апреля, в десяти километрах от села Токарево Первомайского района нашли тела 18-летней Оксаны Руденко и её 15-летнего друга. Они дружили с малых лет. Подростки пропали более трех месяцев назад. И только сейчас, когда сошел снег, их тела нашли в яме. Как стало известно «Комсомолке», похоронят друзей вместе.

Напомним, подростки пропали зимой. После этого следком возбудил уголовное дело. Как рассказала мама погибшей, последний раз она видела дочь вечером 7 января. Оксана отпросилась в гости к своему молодому человеку в Новоалтайск, с которым они встречались уже два месяца. Однако позже стало известно, что к парню она так и не уехала, а пошла со своим другом в садоводство к знакомому 48-летнему мужчине. После этого след молодых людей потерялся, а мужчина, когда его доставили в отдел полиции на допрос, попросился в туалет и там покончил с собой. При этом, родственники девушки не исключали, что у нее могла быть интимная связь с этим мужчиной. Он дарил ей недешевые подарки.

Лариса Викторовна, мать Оксаны, призналась, что держится с трудом. Сейчас остается лишь надежда, что того, кто это сделал, найдут и накажут.

- Пока вскрытия не было. Их нашли в 10 километрах от Токарево по заринской трассе в ямах. Лежали друг от друга в 500 метрах. Хоронить будем завтра в закрытых гробах, - рассказала мама погибшей.

Эта вторая трагедия в семье Руденко в этом году: 26 января умерла еще одна дочь Ларисы Викторовны от отека головного мозга. Могилы всех троих будут рядом.

- Тела просто черные все. У дочки татушка была на руке, и когда муж ездил на опознание, то кое-как разобрал последние иероглифы. 110 дней пролежали. Вроде как и глаза у неё нет – это с морга позвонили и сказали, - говорит мать.

В Следственном управлении Следственного комитета по Алтайскому краю сообщили, что криминалисты назначили комплекс судебных экспертиз, в том числе по установлению причины гибели. Расследование дела по статье «Убийство двух лиц» продолжается.

В ГУ МВД по Алтайскому краю заявляли, что подростков ежедневно искали 60 человек, но работу осложняли массивные сугробы.

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