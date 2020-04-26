Три контрольно-пропускных пункта оборудовали на въездах в Змеиногорский район
К вечеру 25 апреля на въездах в Змеиногорский район организовали три контрольно-пропускных пунктов. По распоряжению правительства края, там будут блокировать въезды и выезды транспорта в рамках карантина.
Как сообщили в региональном Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, органы власти района выдали уже 80 пропусков, чтобы люди получали товары первой необходимости, лекарства, продукты и вывозили сельскохозяйственную продукцию.
- Проведена очаговая дезинфекция помещений, занимаемых гражданами, заболевшими новой коронавирусной инфекцией, обработаны 15 мест массового пребывания людей, развернута работа одного обсерватора для лиц, выезжающих с территории района, - отметили в штабе.
Напомним, карантин в районе ввели с 24 апреля. Всем проживающим на территории муниципалитета запрещено покидать жилище без крайней необходимости: когда требуется неотложная медицинская помощь или существует прямая угроза жизни и здоровью.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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