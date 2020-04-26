2020-04-26T08:08:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Три контрольно-пропускных пункта оборудовали на въездах в Змеиногорский район

В районе с 24 апреля действует карантин
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
В районе с 24 апреля действует карантин Фото: Змеиногорский вестникВ районе с 24 апреля действует карантин Фото: Змеиногорский вестник
Изменить размер текста:

К вечеру 25 апреля на въездах в Змеиногорский район организовали три контрольно-пропускных пунктов. По распоряжению правительства края, там будут блокировать въезды и выезды транспорта в рамках карантина.

Как сообщили в региональном Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, органы власти района выдали уже 80 пропусков, чтобы люди получали товары первой необходимости, лекарства, продукты и вывозили сельскохозяйственную продукцию.

- Проведена очаговая дезинфекция помещений, занимаемых гражданами, заболевшими новой коронавирусной инфекцией, обработаны 15 мест массового пребывания людей, развернута работа одного обсерватора для лиц, выезжающих с территории района, - отметили в штабе.

Напомним, карантин в районе ввели с 24 апреля. Всем проживающим на территории муниципалитета запрещено покидать жилище без крайней необходимости: когда требуется неотложная медицинская помощь или существует прямая угроза жизни и здоровью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как в кино. Что происходит в закрытом Змеиногорске

Улицы города опустели - по ним ходят лишь дезинфекторы, полиция, журналисты и редкие прохожие (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три контрольно-пропускных пункта оборудовали на въездах в Змеиногорский район
Число заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 26 апреля 2020 года составило 27
В Барнауле продезинфицировали еще несколько улиц
Барнаульца на белой машине разыскивают волонтеры и родственники
В алтайском садоводстве из-за пала сухой травы заживо сгорели животные
Пьяный водитель снес три машины в Барнауле: пассажирка в реанимации
На Алтае женщина лишилась руки из-за своей собаки
Барнаульцы плохо соблюдают самоизоляцию
В Барнауле сгорел дом с постройками площадью более 200 "квадратов"
В Барнауле продают 4-комнатную квартиру с бассейном
ВТБ Лизинг: коронавирус переведет лизинговую отрасль в онлайн
В закрытом на карантин Змеиногорске развернули инфекционный госпиталь
На Алтае мужчину оштрафовали за ложную информацию о заражении коронавирусом
Алтайский ревнивец задушил друга и спрятал труп
Власти Алтайского края обязали самоизолироваться приезжих из других регионов
Жителей Алтайского края пугают фейком о масках, пропитанных химикатами
Полицейские задержали барнаульца, который делал закладки синтетических наркотиков
В небе серый дым: в Алтайском крае произошел серьезный пожар
Барнаульские фонтаны готовят к летнему сезону
ВТБ упрощает для малого бизнеса прием оплаты при доставке
В Алтайском крае на базе роддома работает инфекционный госпиталь
ВТБ снижает ставки по автокредитам без залога
В Алтайском крае мужчина заставил подростка спрыгнуть со второго этажа