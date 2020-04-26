Три контрольно-пропускных пункта оборудовали на въездах в Змеиногорский район

26 Апр 2020 2020-04-26T08:08:22+03:00

В районе с 24 апреля действует карантин Фото: Змеиногорский вестник

В районе с 24 апреля действует карантин

Изменить размер текста: A A

К вечеру 25 апреля на въездах в Змеиногорский район организовали три контрольно-пропускных пунктов. По распоряжению правительства края, там будут блокировать въезды и выезды транспорта в рамках карантина.

Как сообщили в региональном Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, органы власти района выдали уже 80 пропусков, чтобы люди получали товары первой необходимости, лекарства, продукты и вывозили сельскохозяйственную продукцию.

- Проведена очаговая дезинфекция помещений, занимаемых гражданами, заболевшими новой коронавирусной инфекцией, обработаны 15 мест массового пребывания людей, развернута работа одного обсерватора для лиц, выезжающих с территории района, - отметили в штабе.

Напомним, карантин в районе ввели с 24 апреля. Всем проживающим на территории муниципалитета запрещено покидать жилище без крайней необходимости: когда требуется неотложная медицинская помощь или существует прямая угроза жизни и здоровью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как в кино. Что происходит в закрытом Змеиногорске

Улицы города опустели - по ним ходят лишь дезинфекторы, полиция, журналисты и редкие прохожие (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU