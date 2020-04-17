«Нас подставили»:первая переболевшая коронавирусом в Барнауле о травле после утечки данных

Семья 39-летней жительницы Барнаула после ее возвращения из Доминиканской республики окунулась в ад. Екатерина и ее муж стали первыми, у кого в Барнауле подтвердили диагноз «коронавирус». На днях семейную пару выписали из больницы, как выздоровевших. Екатерина рассказала корреспонденту «Комсомолки» о странностях, преследующих ее семью, непрекращающейся травле, а также куче вопросов, на которые до сих пор нет ответов.

«Зачем вам тест?»

Женщина отдыхала в теплой стране у моря в первой половине марта.

- В Москве после возвращения все было спокойно, сотрудники в аэропорту улыбались,- рассказывает Катерина.

Никаких памяток о коронавирусе в том самолете до Барнаула никто не получал.

- Но прилетев домой и услышав новости об эпидемии, я поддалась панике,- рассказывает домохозяйка. - У меня, к тому же, першило в горле, и хотя никаких других симптомов не было, вызвала «Скорую». Фельдшер предположила, что это, скорее всего, ОРВИ, сказала ждать врача из поликлиники.

По словам собеседницы, врачи уверяли, что необходимости брать тест на коронавирус у нее нет.

- Одна из медиков даже призналась, что сама прилетела из Тайланда и тоже не может сдать тест, - вспоминает Катерина.

Подруги, услышав по телефону о том, что она даже мусор выносит в перчатках и в маске, посмеивались, считая ее излишне мнительной, но настойчивая женщина все же добилась еще одного вызова «Скорой помощи», в итоге сдала тест.

Возникают вопросы:

- Почему нас с мужем официально не отправили в режим самоизоляции, ведь мы входили в группу риска? Почему мне пришлось буквально силой напрашиваться на тест? - удивляется жительница Барнаула.

Ночной звонок

- После того, как я сдала анализ на вирус (это было 25 марта – прим. авт.) три дня подряд звонила в поликлинику - результатов не было, – вспоминает женщина. - В субботу 29 марта я в 10 вечера говорила с девушкой из поликлиники, она просила скинуть авиабилет, я спросила, что с анализом. Мне ответила: «Нет еще результатов», - ответила сотрудница поликлиники, и тоже попыталась успокоить, мол, если, что серьезное, то вам бы сразу сказали.

Через час после этого, по словам Катерины, события стали разворачиваться как в страшном сне. Звонок в домофон: «Скорую вызывали?».

- Нет, ответили мы с мужем, решив, что ошиблись. Собрались спать.

Потом раздался звонок на мобильный, эпидемиолог Ирина Переладова сообщила, что мы должны поехать в больницу, потому что у меня «сомнительный анализ». Вот так за нами как за прокаженными приехали ночью без предупреждения.

Возникают вопросы:

- Почему нас с мужем не предупредили, прежде чем посылать «Скорую»? Ведь я же сама сдавала тест и в поликлинике знали, что я жду результатов и нахожусь дома? - до сих пор недоумевает женщина.

Под колпаком

В больнице супругов поместили в отдельный бокс со стеклянной дверью.

- Санитарка в защитном костюме два раза мыла пол, сестры заносили еду. Обходов не было, врачи не заходили. Было ощущение взаимного тотального страха. Мы боялись медиков, они нас, - вспоминает Катерина. - В это же время людей, с которыми мы общались после моего возвращения из Доминиканы, посадили на карантин, у всех взяли тесты.

- А дальше началось то, от чего волосы дыбом встают, - продолжает собеседница. - В сети появился информационный документ (мне его тоже сбросили), в котором черным по белому написано, что я отказалась от госпитализации 20 марта (ее никто не предлагал!) , что с 21 марта медицинское наблюдение осуществлялось дистанционно, потому что заболевшая медицинских работников в квартиру не допускала, - недоумевает Катерина.

Возникают вопросы:

- Почему появилась эта официальная ложь, почему документ с нашими персональными данными и адресом оказался в свободном доступе и до сих пор гуляет в сети?

Травля

-После этого на нас с мужем полетели комья грязи, – рассказывает Катерина.- Мне высылали гуляющие звуковые сообщения, в которых рассказывалось, что я еще во Вьетнам полетела, там прогулялась по частным музеям, приехала в Барнаул и посетила торговые центры. Были частушки с грязным матом про с…, которая заразила чистый Алтай, в комментариях фантазировали о том, что я дралась с ОМОНОм, когда нас увозили в больницу. Ну и так далее про жирующих путешественников…

Когда родителям позвонил встревоженный сын, который служит в армии, Катерина пыталась его успокоить.

-Я говорила, что все в порядке, что мы в больнице. А в это время и про сына сплетни ходили, что он ездил в деревню и всех там заражал, - рассказывает женщина. - Мама моя в панике звонила с давлением, с ней там плохо было, думала вообще нас больше не увидят. Угрозы сыпались и в адрес родственников.

Когда и по центральному каналу озвучили версию, что муж жительницы Барнаула отправил ее к морю, чтобы здесь родила дочь его любовница, которую он тоже заразил, наша героиня уже истерично смеялась.

-Говорю со смехом - хоть покажи фото дочки.

- Да там мальчик, - не выдержала медсестра. - Женщина, которую записали мужу в любовницы, лежала тоже в этой больнице с супругом, она -многодетная мама, грязь полетела и в нее теперь.

Возникает вопрос:

- Что предпринимается сегодня правоохранителями для защиты заболевших коронавирусом от травли? – спрашивает Екатерина.

В больнице

-Вначале медсестры, наслышанные всяких злых вымыслов, смотрели на нас настороженно, - вспоминает Екатерина,- потом когда им стало все понятно, тоже возмущались и недоумевали - как так?

Персонал, по словам собеседницы, был вежливый, аккуратный. Пища тоже была нормальная. Еду, по словам бывшей пациентки, приносили в одноразовой посуде, которая после должна быть утилизирована.

- Казус был лишь один раз, когда мы попросили воду, нам ответили, что кончилась тара. Воду тогда привезли родственники. Из лекарств нам давали антигистаминное в таблетках и мужу муколитик. Плюс мы полоскали горло.

В последние дни перед выпиской, по словам женщины, вообще лекарств не давали .

-Я все хотела сама посмотреть на эти анализы, но попытки связаться с главврачом больницы оказались бесполезными, - рассказывает Катерина. – На третий день с заведующим отделением удалось поговорить по телефону.

Он мне сказал тогда, что тест еще не пришел, устало и грубовато добавил: «Я из-за вас три дня не сплю».

-Но это же не из-за меня вы не спите, это же ваша работа,- растерялась я.- Думаю, вот даже в больнице меня считают корнем зла. Потом мне сестры сказали, чтобы не обижалась, что он так со всеми общается.

- На врачей я не жалуюсь,- подчеркнула собеседница, - понятно, что в сегодняшней ситуации они растеряны, нет алгоритмов. Санитарок, медсестер очень жаль. Спросила одну санитарку, почему она работает в опасности за такую зарплату. Та пожала плечами: «Куда деваться». Хотелось, чтобы обещанные выплаты медикам действительно пришли.

Возникает вопрос:

- Почему сегодня врачи не общаются с заболевшими и те лежат в отсутствии какой либо информации? – говорит собеседница.

«Сомневаюсь в диагнозе»

-В нашей истории столько странностей, что я даже стала сомневаться в своем диагнозе,- поделилась бывшая больная. По словам женщины, ее муж не заразил никого из офиса, где работал.

- Все четырнадцать его коллег позвонили, сообщили, что у них результат отрицательный, - говорит Катерина. - Все они люди адекватные, никто нас не обвинял с самого начала. У следовательницы, к которой муж приходил на допрос как потерпевший по стороннему делу, тоже отрицательный результат теста. В самолете тоже никакого заражения не случилось.

Из всех официально заболевших после них супруги знают только одного человека, с которым недолго контактировал мужчина.

- Выписку из центра «Вектор» я так в глаза и не видела. А если там была ошибка? - предполагает измученная всей этой историей горожанка. - Ведь уже 5 апреля тест показал отрицательный результат. И следом было еще два - и снова отрицательные.

- В этой ситуации у меня возникает ощущение, что наша семья могла быть подставленной, слишком много не состыковок с самого начала. Непонятно, почему сейчас всех новых заболевших к нам плюсуют? Информация оборачивается потоком новых злобных сообщений против нашей семьи. Страшно подумать, что будет, если в той ситуации кто-нибудь умрет, - со страхом говорит бывшая пациентка инфекционки.

- Когда мы выпивались из больницы, спросила заведующего, как быстро нам собираться, он устало ответил: «Чем быстрее, тем лучше, скоро вся больница будет переполнена», - вспоминает Екатерина.

Возникают вопросы:

- Почему в нашей истории так много странностей, несостыковок и грязи, неужели так сегодня происходит со всеми, кто с этим вирусом столкнулся, – размышляет жительница Барнаула.

Кстати, на одной из пресс-конференций заместитель председателя правительства края Ирина Долгова назвала ситуацию с утечкой документа с персональными данными пациентки "безобразием". "Расследованием этой ситуации занимаются компетентные органы". Кроме того, Генпрокуратура РФ сообщала, что факты угроз и травли семьи женщины проверяет Управление ФСБ по Алтайскому краю.