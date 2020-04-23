Коронавирус в Барнауле, последние новости на 24 апреля 2020: в большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно

Новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 24 апреля 2020 года пока не самые утешительные. Продолжается рост заболеваемости. По данным оперативного штаба, в крае зарегистрировано 144 случая COVID-19.

Большинство заболевших – 59 человек – это барнаульцы. Следом идет Змеиногорский район – 39 случаев. Поспелихинский – семь, Горняк – пять случаев. В географию коронавируса добавился город Яровое. Там зарегистрирован один случай.

В большинстве случаев – 97 – болезнь протекает бессимптомно. 104 случая заражения выявлены по контакту с носителями вируса, 19 случаев завозные.

- Из 144 случаев заболевания 23 выявлены у больных внебольничной пневмонией, 24 - у заболевших ОРВИ, - сообщает официальный сайт региона.

Тем временем, власти заявили о поставке дополнительных аппаратов ИВЛ. Всего в регион должны привести около 200 единиц. Около 30 из них поступят в мае. Также в регион поступил второй транш денег на стимулирующие выплаты медикам, которые оказывают помощь больным коронавирусом. Из правительственного резервного фонда выделено 179 млн рублей. Выплаты нашим медикам начнутся в апрельскую заработную плату.

Предполагается, пик распространения коронавируса в России наступит в середине мая, после этого ожидается снижение числа инфицированных. Сейчас в стране зарегистрировано больше 60 тыс. заболевших жителей.

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