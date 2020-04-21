Коронавирус в Барнауле, последние новости на 22 апреля 2020: 41 заболевших за сутки, губернатор Хорохордин закрывает границы для туристов

Коронавирус в Барнауле, последние новости, за сутки в крае 41 новый заболевший коронавирусом. Почти все из шахты Змеиногорска, куда болезнь привезли из Башкортостана.

Число больных и откуда они

В алтайском городе Змеиногорск резко увеличилось число зараженных коронавирусом. На прошлой неделе новый штамм инфекции выявили у приехавшего на рудник работника из Республики Башкортостан. У всех контактных с ним лиц, были взяты анализы, а сами они 17 апреля изолированы в общежитии предприятия.

Анализы показали, что в городе на 22 апреля заразились 38 человек, 37 из них – работники рудника. После подтверждения результатов анализов большинство из них госпитализированы в инфекционный госпиталь КГБУЗ «Рубцовская ЦРБ» и другие клиники.

Как сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в крае, более 1,5 тысяч человек находятся под меднаблюдением, данные основаны на сведениях Роспотребнадзора. Из них почти все россияне - 1541 человек. Иностранцев на карантине 24 человека. Всего в региона на новую коронавирусную инфекцию обследовано 14439 граждан.

Из них зарегистрировано и лабораторно подтверждено 127 случаев заболевания COVID-19 в 15 территориях, об этом сообщает Министерство здравоохранения Алтайского края.

География заболевания снова расширилась, сейчас заболевшие распределены по краю таким образом: Барнаул – 53 чел., Бийск – 3 чел., Рубцовск – 1 чел., Заринск – 1 чел., Новоалтайск – 1 чел., Камень-на Оби –3 чел., Горняк – 5 чел., Змеиногорск – 38 чел., Павловский район – 5 чел. (пос. Комсомольский – 2 чел., пос. Шахи – 1 чел., с.Павловск – 2 чел.), Первомайский район (с. Логовское – 2 чел.), Поспелихинский район (с. Николаевка – 5 чел.), с. Крутиха – 3 чел., Рубцовский район (с. Веселоярск – 4 чел.), Советский район (с. Советское – 2 чел.), с. Родино – 1 человек.

Выписаны девять пациентов из Барнаула, все взрослые.

Грани Алтая

21 апреля стало извнстно, что глава Республики Алтай Олег Хорохордин установил новый порядок въезда в субъект РФ. Это фактически закрывает регион для туристов, ведь перед отдыхом по указу им придется провести две недели в доме у местных жителей, самоизолируясь.

С 21 апреля все люди, которые приезжают на территорию Республики Алтай из других регионов, обязаны на 14 дней не появляться в общественных местах. В регионе уже зарегистрировано несколько случаев коронавируса.

Местные жители должны самоизолироваться дома, а туристам напоминают: все гостиницы, турбазы и другие массовые места «размещения» людей закрыты до 1 июня, проводятся регулярные проверки.

Также сообщается, что на въездах в Республику Алтай из Алтайского края будут работать патрульные посты МВД с Роспотребнадзором. У всех въезжающих будут проверять документы, иногородним будут выписываться постановления о самоизоляции.

Доставка продуктов и лекарств

Социальные услуги за сутки оказаны 2514 раз пожилым людям и инвалидам. Уже 1873 раза доставлены продукты питания, 527 раз гражданам куплены лекарственные средства, 94 раза оплачены услуги ЖКХ. Об этом сообщает Министерство социальной защиты Алтайского края.

Карантин

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, сейчас ведомство контролирует самоизоляцию 1565 граждан. Сотрудники полиции провели 39093 проверки соблюдения режима самоизоляции. На территории Алтайского края в КУСП зарегистрировано: сообщений о нарушении физическими лицами режима самоизоляции не зарегистрировано; по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ – 1; по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ – 62.

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