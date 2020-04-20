«Плановые больные рискуют превратиться в экстренных»: медики бьют тревогу из-за отмены операций и приемов

Из-за угрозы распространения коронавируса в Алтайском крае отменяются плановые операции и приемы, закрыты стоматологии, не принимают узкие специалисты. Эта ситуация грозит необратимыми последствиями, уверены медики, за месяцы промедления плановые больные рискуют превратиться в экстренных.

- Сложно представить, сколько плановых пациентов, которым отказывали из-за коронавируса, через месяц хлынет в больницы, - говорит доктор медицинских наук, житель Алтайского края Алексей Маликов. - Не исключено, что плановые больные с сердечно-сосудистыми, дыхательными и онкозаболеваниями перейдут в экстренных. Ведь за месяц у больного онкологией могут пойти метастазы. Будут нарушены все стандарты оказания медицинской площади, врачи могут не справиться с наплывом больных.

Не секрет, чтобы быстро получить помощь хорошего специалиста в Барнауле, нужно идти в частную клинику – в государственной очереди на несколько недель. Но сейчас эти специалисты рискуют оказаться без работы – клиники вынуждены отправлять людей в отпуск, сокращать штат, чтобы минимизировать потери. Пока клиники еще держатся, но если ситуация с ограничениями продлится дольше, последствия будут серьезными.

Депутаты, медики и общественники направили письмо губернатору региона Виктору Томенко с просьбой восстановить плановую медицинскую помощь в государственных и частных клиниках. Пока общего решения нет, но некоторые больницы начали ограниченный прием.

- Мы начали вести прием, ограниченно, с соблюдением всех процедур – с дезинфекцией, минимизируя контакты между пацентом и персоналом, по предварительной записи. Консультируем острых больных дома, плановых - в клинике, но это не сравнится с прошлым объемом услуг, - говорит врач-педиатр частной клиники Денис Фуголь.

Доктор медицинских наук Алексей Маликов считает, что эпидемиологическая ситуация в Алтайском крае не настолько плохая, чтобы останавливать плановую медицину. На 2,5 млн населения около 18 случаев заражения COVID-19. На 20 апреля 2020 года в Алтайском крае зарегистрировано 86 случаев заражения.