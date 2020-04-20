Коронавирус в Барнауле, последние новости на 21 апреля 2020: новые зараженные и вылечившиеся, а также будни «заключенных» в обсервации

Коронавирус в Барнауле продолжает свирепствовать, последние новости на 21 апреля 2020 года говорят о том, что число зараженный увеличилось до 86 случаев. Однако при этом еще пять человек выздоровели.

По-прежнему самое большее число инфицированных в Барнауле – 49 человек. Тем не менее, уже девять жителей краевой столицы полностью вылечились и выписались из больницы. Их лечащие врачи говорят, что у двоих была пневмония, у одного заболевание протекало с незначительными признаками инфекции, а у остальных вообще бессимптомно.

Тем временем в обсерваторе на базе санатория «Сосновый бор» в Зудилово на сегодняшний день размещено 46 человек. Они прибыли из Москвы, а также из-за границы транзитом через Казахстан. Накануне одна из помещенных на карантин женщин рассказала о том, как проходят их будни в «заточении».

- Поскольку нам нельзя выходить из номера, хотели бы выразить видео благодарность всем, кто организовывает для нас нахождение здесь, на обсервации. Я думаю, что к нашим словам присоединились бы абсолютно все, потому что мы все равно общаемся в чатах, где-то слышим соседей. Всем все очень нравится. Мы также в чатах видим ситуацию по России, как у людей все организовано в обсервациях. Больше человеческое спасибо всем, кто занимается организацией здесь, в «Сосновом бору», - говорит жительница ЯМАО Татьяна Шурыгина. - Мы без преувеличения чувствуем себя, как дома. Все настолько по-доброму, настолько хорошее отношение. Если бы еще можно было выходить на улицу, то можно было бы сказать, что у нас просто продлился отпуск и мы действительно отдыхаем в санатории, а не находимся на обсервации.

Отдельные слова благодарности она высказала сотрудникам пищеблока. Татьяна признается, что не ожидала, что к людям находящимся на карантине будут относиться, как к самым настоящим постояльцам, а не прокаженным.

- Отдельное спасибо хочется сказать поварам, заведующей столовой и вообще всем сотрудникам, благодаря которым мы так хорошо и разнообразно кушаем. Это что-то потрясающее! Такие изыски: отбивные с ананасом и сыром, фаршированная курочка… У нас постоянно разнообразное меню. Это еще и очень вкусно! Это трогает до слез, потому что мы понимаем – все это организовывалось экстренно, ситуация нестандартная, - не сдерживая эмоций говорит Татьяна. - По сути, мы на самом деле не в санатории находимся. Мы все подстраиваемся под условия, которые нам диктует пандемия, для того, чтобы с этим справиться. Мы понимаем, что организация всего – это не рамки санатория. Нет каких-то прямых обязательств по содержанию нас здесь и поэтому то, как все организовано – на наш взгляд, это именно инициатива руководства и отношение персонала к нам – это именно вопрос отношения, а не того, что кто-то к этому обязывает. От этого настолько тепло на душе. Время здесь летит незаметно. Мы сегодня уже пятый день здесь и нет какого-то гнетущего чувства, что мы сидим в четырех стенах, что нам здесь плохо. У нас тепло, уютно, вкусно. Все очень по-доброму. Спасибо вам большое!

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