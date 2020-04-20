Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 20 апреля 2020 года составило девять
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на понедельник, 20 апреля 2020 года выросло до девяти человек.
В оперативном штабе сообщают, что в минувшие выходные из больницы №5 города Барнаула было выписано еще пять пациентов, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Таким образом, число выздоровевших достигло девяти.
- Они прошли полный курс лечения и после двукратного отрицательного теста на коронавирус смогли покинуть больницу, - отмечает источник.
По словам медиков, у двух больных была зафиксирована пневмония, у одного пациента заболевание протекало с незначительными признаками инфекции, у остальных - течение заболевания проходило в легкой форме, без клинических проявлений.
Всего же в крае по состоянию на 20 апреля лабораторно подтвержден диагноз был у 86 человек. За прошедшие сутки его выявили еще у 14 жителей региона. Среди них 11 детей.
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По информации регионального министерства здравоохранения, помимо самого Андрея опасный вирус подхватил и его маленький сын. А вот у супруги результат теста был отрицательный (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
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