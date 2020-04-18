Четвертый выписанный после коронавируса в Барнауле: прописали хлоргексидин и солевой раствор

В пятницу, 17 апреля, в Барнауле был выписан четвертый пациент городской больницы №11, где в том числе проходят лечение инфицированные коронавирусом.

По словам Андрея, для него это была первая госпитализация в сознательном возрасте.

- Я еще ни разу не лежал в больнице такой здоровый, - шутит мужчина.

По информации регионального министерства здравоохранения, помимо самого Андрея опасный вирус подхватил и его маленький сын. А вот у супруги результат теста был отрицательный. Именно поэтому первую неделю после того, как диагноз у главы семейства подтвердили, он провел в инфекционном отделении городской больницы №5. Однако же когда стало известно, что заражен и ребенок, мужчину перевели в горбольницу №11. Таким образом удалось избежать инфицирования мамы.

В минздраве говорят, что оба пациента перенесли болезнь легко.

- Выраженных симптомов у нас не было, мы накануне оба переболели, думали просто ОРВИ. В больнице у меня была лишь температура 37. Мне назначили хлоргексидин, чтобы полоскать горло, солевой раствор для промывания носа. Из таблеток – мукалитик и антигистоминное, - рассказывает мужчина.

Во время общения с пациентами врачи соблюдали все необходимые меры безопасности – надевали защитные костюмы.

- Одинаковые костюмы – штаны, накидки, капюшоны, маски, сапоги. Мы были изолированы, не контактировали с другими пациентами. Отдельно хочу сказать, что в городской больнице №5 боксы похожи не на больничные палаты, а на гостиничные номера. Такое ощущение, что не в больнице лежал, а в командировке был все это время, - признается Андрей.

Пользуясь случаем, во время общения с пресс-службой минздрава барнаулец пожелал всем медработникам терпения и сил, а землякам – при необходимости вызывать врачей на дом.

Напомним, по состоянию на 18 апреля в Алтайском крае лабораторно подтверждены 63 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки было выявлено десять новых больных, в том числе один ребенок. Пациенты проходят лечение в больнице №5 города Барнаула, в горбольнице №11 и в инфекционном госпитале КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства».

В числе сложных случаев – заражение работника рудника в Змеиногорске. Мужчина проживал в общежитии, поэтому круг его контактных лиц составляет 84 человека. В настоящее время они сосредоточены на одном этаже и находятся на самоизоляции. Покидать здание им запрещено. За исполнением предписания следят полицейские. Люди обеспечены питанием и всем необходимым. При необходимости в Змеиногорск из Барнаула будут направлены медики. Ситуация находится на контроле министра здравоохранения края Дмитрия Попова.

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